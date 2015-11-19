Bu telefon kılıfı, vibratör olarak da kullanılabiliyor!

Yeni üretilen bir telefon kabı, akıllı telefonların vibratör olarak da kullanılmasına olanak sağlıyor. Ancak telefondan ekstra titreşim almak için kullanıcıların izivibe isimli uygulamayı indirip, paralı versiyonu satın almaları gerekiyor. Satın alınan versiyon sayesinde kadınlar kendilerini tatmin edecek titreşim ayarına sahip oluyor. Ürünün 7 farklı titreşim türü bulunuyor. Tabi kullanıcılar günlük hayatta bu telefonları ulu orta çıkarmak isterler mi bilinmez.

Bu pembe icat, yüzde yüz tıbbi silikondan yapıldı. İpeksi, pürüzsüz ve hipoalerjenik şeklinde tarif ediliyor. Ürün iPhone ve Apple Watch ile bağlantı sağlayabilecek.

İzivibe adındaki bu uygulama, titreşimin yanı sıra telefonu uzaktan kontrol etme özelliği de sunuyor. Yani, partneriniz uzakta olsa da telefon seksine yeni bir heyecan katma adına önemli bir rol oynayabilir.

Ürün yöneticisi Remy Waddle, Mashable'a yaptığı açıklamada uygulamayı geliştiren şirketin amacını şöyle açıklıyor: "Bayağı değil ama basit ve etkili Orjinal bir ürün hayal ettik"

Bu fikrin meraklılarına; uygulama Temmuz 2016'ya kadar aktif olmayacak.