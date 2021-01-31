“Bu süreci böyle devam ettirecek olursanız çok ağır cezalar sizleri bulabilir” diyen Erdoğan’a esnaftan yanıt:  Bitmiş bir esnafa ne yapabilir ki, canımızı mı alacaklar?

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yüksek gıda fiyatlarına ilişkin "Buradan esnaflara sesleniyorum eğer siz bu süreci böyle devam ettirecek olursanız çok ağır cezalar sizleri bulabilir. Lütfen yaptığınız işi hakkıyla yapın, vatandaşımıza zulüm etmeyin” açıklamasına esnaftan yanıt geldi.

Sözcü’de yer alan habere göre, Manisa'da pazarcılık yapan Temel Çilesiz, “Ceza keseriz şeklinde tehditvari konuşmayı anlayamadım. Bitmiş bir esnafa ne yapabilir ki? Canımızı mı alacaklar?” düşüncesini dile getirdi.

İstanbul'da market işleten İsmail Kibar, zamsız günleri olmadığını belirterek, “Toptancı bize zamlı satıyor. Büyük işletmeler yeterince denetlenmiyor. Meyve, sebze, et, süt ürünü fiyatlarındaki artışın sebebi bu. Büyük marketlerde kilosu 35 liraya satılan çayın bize geliş fiyatı 38 TL” dedi.

Eskişehir'de pazarcılık yapan Abdullah Demir, “Çiftçinin kullandığı tohuma, mazota, suya her gün zam geliyor. Gübreye yüzde 90'a yakın zam geldi. Çiftçi bu zamları nasıl karşılayacak?” diye konuştu.

Konya'da market işleten Ümit Porsuk, “Cumhurbaşkanımız biz küçük market esnaflarını suçlayacağına aradaki aracıları ya da piyasayı tekelleştiren büyük firmalara baksın” yorumunu yaptı.

TIKLAYIN | Erdoğan'dan esnafa uyarı: Bu süreci böyle devam ettirecek olursanız çok ağır cezalar sizleri bulabilir, vatandaşımıza zulüm etmeyin