Bu sudokuyu çözebilen yok!

Fin matematikçi Arto Inkala dünyanın en zor Sudoku’sunu yaptığını ve çözümünün imkansız olduğunu açıkladı.

Bulmacaların Everest’i olarak tanımlanan Fin Sudoku’su, 1 yıldızdan 5 yıldıza kadar sıralanan zorluk seviyesinde 11 yıldız almayı başardı. Inkala, “Bazı rakamları yerleştirmeden 10 hamle sonrasını düşünmek gerek. Çok fazla olasılık olan bir tablo hazırladım, çözülmesinin oldukça zor olduğunu düşünüyorum” dedi. 9’a 9 olmak üzere toplam 81 karenin yer aldığı büyük bir kare olan Sudoku’da belli bir düzene göre rakamlar diziliyor. Her düzlemde 1’den 9’a kadar rakamlar yer almak zorunda.

Aynı sayının bir sırada iki defa kullanılmadığı Sudoku, 19’uncu yüzyılda Fransa’da ortaya çıktı ama 1989’da Japonya’da son halini aldı. Sudoku özellikle 2005’te popüler oldu. (Vatan)