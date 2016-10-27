“Bu suça ortak olmayacağız” diyen akademisyene ‘FETÖ’ soruşturması!

“Bu suça ortak olmayacağız” bildirisini imzaladığı için dokuz aydır görevinden uzak olan Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Şükrü Boylu, bu kez de ‘FETÖ’ soruşturması nedeniyle görevden uzaklaştırıldı.

Bianet’ten Beyza Kural’a konuaşn Prof. Boylu, hakkında bu sebeple soruşturma açılmasını “Gerçekle uzatan yakından ilişkisi olmayan bir yaklaşım” olarak yorumladı.

“İnsanlıkla bağdaşmayan bir yaklaşım”

Boylu, 'FETÖ' suçlamasıyla açılan soruşturmayla ilgili şöyle konuştu:

“Gerçekle uzatan yakından ilişkisi olmayan, konuyu asıl amacından, sorumlularından uzaklaştırmaya çalışan, insanlıkla, hukukla bağdaşmayan bir yaklaşım.

“Dayanaksız, isimsiz ve imzasız dilekçeler, belgelerle soruşturma açtılar. Yöneticilik yaptığım döneme ilişkin sıkıntısı olan insanların böyle yaptığını düşünüyorum.

“Soruşturma süresince görevden uzaklaştırma yaptırımı ile masumiyet karinesi baştan çizilmiş oluyor. İdari ve keyfiyete dayalı, peşinen ceza verme uygulaması bu. Yedi gün içinde yazılı olarak savunma vereceğim. Dava açmayı düşünüyorum.”

“Nasıl kapatıldığına dair bilgi yok. Ceza vermeleri mümkün değil çünkü yapılan suç değil. Düşünce ve ifade özgürlüğü kapsamında, akademik özgürlüğün gereği, akademisyen sorumluluğunun yerine getirilişi.”

"Umarım bu akıldışılık sona erer"

Boylu, Mayıs ayında bianet’e verdiği röportajda hastalardan, öğrencilerden, asistanlardan uzak kalmanın kendi hakkının gaspı kadar kamu zararına da yol açtığını anlatmıştı.

İki ay daha uzatılan görevden uzaklaştırma kararının nasıl hissettirdiği sorumuzu ise şöyle cevapladı:

“Hak, hukuk, adaletin ortadan kalktığı, çok kötü günlerden geçtiğimizi düşünüyorum. Ülkenin bu kaosa planlı olarak sürüklenmiş olmasından dolayı toplum ve ülkemiz açısından ciddi endişelerim var. Umarım bu akıldışılık, hukukdışılık sona erer. Umarım insanlıkdışı uygulamalar herhangi bir toplumsal ciddi yarılmalara yol açmadan çözüme ulaşır. Ülkemizin bir an önce huzur dolu, gerilimden uzak günlere ulaşmasını temenni ediyorum.”