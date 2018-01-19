Bu sömestr çok eğlenceli geçecek

İSTANBUL,(DHA)-D&R’ın eğitici dünyası sömestr tatilinde daha da renkleniyor. Atölyeler, yarışmalar ve oyunlarla bu tatil çocuklar için unutulmaz olacak.Sömestr etkinliklerinde çocuklar D&R’da birbirinden renkli turnuvalarda, atölyelerde ve imza günlerinde bir araya geliyor.

Farklı yaş grupları için D&R\'da düzenlenen etkinliklerin hem eğlenceli hem de eğitici bir nitelik taşıdığı belirtildi. Etkinlikler kapsamında ilk hafta Şeyma Ayık Masal Atölyesi ile Emaar Square Mall’da, Hamit Annak Ankara Cepa’da geri dönüştürülebilen malzemelerden oyuncak yapımı atölyesinde çocuklarla buluşurken, Jimu robotlar ise Maltepe Park’ta olacak .

OPTİMORPHS YARIŞMASI

5-11 yaş aralığındaki çocuklara yönelik düzenlenecek olan ADEL Optimorphs yarışması ile çocuklar eğlenirken zamanın nasıl geçtiğini anlamayacak. Optimorphs yarışması 20-21 Ocak Akbatı Bahçeşehir D&R mağazasında saat 12:00-20:00 arası meraklı minikleri bekliyor.

DİSNEY COCO BOYAMA

D&R ,Disney ile bir araya gelerek çocukların çok seveceği ve eğleneceği Coco boyama etkinliği de düzenliyor. 4-10 yaş aralığındaki çocuklara yönelik etkinlik, 21 Ocak’ta D&R Kanyon’da olacak. Etkinlik 12:00-18:00 saatleri arasında minik davetlilerini bekliyor.

EĞLENCELİ MATEMATİK

Matematiğin en eğlenceli hali Matimino, miniklere matematiği oyunlarla, en kolay yoldan öğretirken aynı zamanda keyifli vakit geçirmelerini de sağlayacak. 6 yaş ve üzeri için düzenlenen etkinlik 20-21 Ocak Vialand D&R mağazasında 12:00 – 20:00 saatleri arasında gerçekleşecek.

BEYİNBEY İLE ZEKA OYUNLARI

3 yaş ve üzeri minikler Beyinbey kutu oyunlarıyla düzenlenecek ‘’Zeka Oyunları Turnuvası’’ ile hem çevresini tanıyacak hem de dikkat ve zeka gerektiren oyunlar ile eğlenecek. 20-21 Ocak Uniq İstanbul’da gerçekleşecek etkinlik 12:00 – 20:00 saatleri arasında misafirlerini bekliyor.

THAT’S MY FUN

Farklı ürünlerle çocukların yaratıcılıklarını geliştirmesine katkıda bulunmayı amaçlayan That’s My Fun zeka oyunları eğlenceli ve öğretici oyunları ile çocuklara eğlenerek öğrenmenin kapılarını açacak. 4 yaş ve üzeri çocuklara yönelik düzenlenen etkinlik 21 Ocak İstinye Park D&R mağazasında 12:00 – 20:00 saatleri arasında minik dostlarını bekliyor.

D&R ayrıca düzenleyeceği yaratıcı yazarlık, masal anlatımı ve kitap okuma etkinlikleri ile sömestr tatilini dolu dolu geçirmek isteyenleri bekliyor.

D&r SÖMESTR PROGRAMI

Şeyma Ayık Masal Atölyesi (20 Ocak Emaar Square Mall) 15:00, Adel (20-21 Ocak Akbatı Bahçeşehir, 27-28 Ocak Vıaland Ve 3-4 Şubat Maltepe Park) Optimorphs Yarışması (5-11 yaş arası) 12:00-20:00, Disney Mickey Yarışçılar (27-28 ocak İstinye Park, 3-4 Şubat Marmara Forum), Mickey Çılgın Yarışçılar (4-10 yaş arası) 12:00-18:00, Disney Coco Boyama Etkinliği ( 21 Ocak-Kanyon, 27-28 Ocak Maltepe Park), Coco Boyama Etkinliği (4-10 yaş arası) Saat: 12:00-18:00\'de, Mati Oyuncak (20-21 Ocak Vıaland, 27-28 Ocak Unıq, 3-4 Şubat İstinye Park),Matimino Matematik Oyunları (6 yaş ve üzeri) 12:00-20:00\'de, Beyinbey (20-21 Ocak Unıq, 27-28 Ocak Marmara Forum, 3-4 Şubat Vıaland), Beyinbey Kutu Oyunları- Zeka Oyunları Turnuvası (3 yaş ve üzeri) 12:00-20:00\'de, Lego (28 Ocak Ve 3 Şubat Trump Kıds), Lego Yapım Etkinliği (5-12 yaş arası) Saat: 12:00-20:00\'de, That’s My Fun (21 Ocak İstinye Park, 27-28 Ocak Akbatı), That’s My Fun (4 yaş ve üzeri) Zeka Oyunları 12:00-20:00\'de, Nilay Yılmaz Drama Atölyesi – Trump Kıds – 21 Ocak\' da, Yaratıcı Yaramazlık Drama Atölyesi Saat: 15:00\'de, Ayşegül Dede Müzikli Masal Anlatımı-Trump Kıds-27 Ocak Saat: 15:00\'de, Halenur Çalışan – Sıkılmanın İncelikleri - Trump Kıds – 4 Şubat Saat: 15:00 Söyleşi, Robotlar (Maltepe Park 20-21 Ocak, Emaar Square Mall 27-28 Ocak, Akbatı 3-4 Şubat), Jimu Robot Deneyimi (10 yaş ve üzeri) 12:00-20:00\'de, Ayla Çınaroğlu Kitap Okuma Etkinliği 4 Şubat Kanyon, Şermin Yaşar Ankamall İmza 3 Şubat 14:00-17:00\'de,Hamit Annak (Ankara Cepa-20 Ocak – Emaar Square Mall 4 Şubat) saat 15:00\'de (okul öncesi ve 1. Sınıflar) Geri dönüştürülebilen malzemelerden oyuncak yapımı etkinlikleri yarıyıl tatilini eğlenceli geçirmek isteyen çocuklarla bulaşacak.

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