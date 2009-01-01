‘Bu sitede erotizm içeren unsurlar bulunmaktadır’

İngiltere, web sitelerine filmlerde olduğu gibi bir derecelendirme sistemi getirmeyi planlıyor....
İngiltere Kültür bakanı Andy Burnham’ın
ortaya attığı fikir, İngiliz ve Amerikan hükümetlerinin birlikte
çalışarak İnternet sitelerine içeriklerine (şiddet, erotizm, vs)
derecelendirme sistemi getirmesini öngörüyor.
İnternet üzerinde pornografik içerin sunan sitelerin giriş ekranlarında
bulunan yasal uyarı ekranlarının yanı sıra, çocuk gelişimini negatif
yönde etkileyebilecek şiddet, küfürlü dil ve bunun gibi içeriğe sahip
sitelerin de içeriğini sınıflandırması anlamına gelen uygulama fikrine
internet dünyasının ilk tepkisi tahmin edileceği gibi pek sıcak olmadı.
“İçeriği
sınıflandıracak yetkili mecra kim olacak, hangi internet sitelerinin
sınıflandırılması gerekecek, çocuklara kötü örnek oluşturabilecek
davranışlar ve dil ile oluşturmayacak dil ve davranışların arasındaki
çizgi nedir” gibi sorulara verilecek cevabın ne kadar iyi olursa olsun
yetersiz kalacağını düşünen internet dünyası, fikrin ölü doğduğu
konusunda hemfikirler.
Çalışmaların ifade özgürlüğünün
sınırlandırılması anlamına gelmediğini savunan Andy Burnham’ın
internetteki içeriğin denetimi ile ilgili ortaya attığı tek fikir
içeriğin sınıflandırılmasıyla ilgili değil. Burnham, ayrıca ISP’lerin
(Internet Service Provider / İnternet Servis Sağlayıcısı) çocuklarla
dost internet paketleri satmalarının şart koşulabileceğini belirtiyor.
Buna göre bir internet bağlantı paketi almak isteyen ebeveyn, yalnızca
çocuklarla dost internet sitelerine erişim sağlayan internet paketleri
satın alabilmeli.
İnternet’i yaratan insanların, internetin ilk
döneminde “Hükümetlerin erişemeyeceği bir alana sahip olmak”
gayelerinin olduğunu hatırlatan Burnham, bunun değişeceğini ifade
ediyor ancak, içeriği her saniye değişen ve gelişen bir okyanusun bir
balık ağıyla nasıl süzüleceği merak konusu.