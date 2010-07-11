Bu ses kaydı Mel Gibson'nın canını çok sıkacak

T24

Silikonlarına bile küfür etti







İlk darbe bağlı olduğu ajanstan geldi.

Zenciler tecavüz eder’ sözü ırkçı bulundu.

Habertürk'ün haberine göre; MEL Gibson’ın eski sevgilisi Oksana Grigoriava’yı “Seni gül bahçesine gömerim, böyle giyinirsen zenciler sana tecavüz edecek” diyerek tehdit ettiğini ispatlayan ses kaydı internete düştü.Bu kaydın yayınlanmasıyla aktör, kariyerinin en zor dönemlerinden birini yaşamaya başladı. Ses kaydında bir hafta önce çıkan haberlerde de iddia edildiği gibi, Gibson’ın (54) uğruna 470 milyondolar ödeyerek eski eşinden boşandığı Oksana Grigoriava’ya ağza alınmayacak hakaretlerde bulunduğu ve küfrettiği duyuluyor. Ses kaydında Gibson’ın “Beni utandırıyorsun, beni ne hale getirdiğinigörüyor musun? Domuza benziyorsun, bu kıyafetlerinle bir grup zencinin tecavüzüne uğrarsan bunun sorumlusu sensin” dediği duyuluyor.Sevgilisinin göğüslerine silikon taktırmasını da eleştirdiği duyulan Gibson şöyle konuşuyor: “Eğer bir Vegas o...pusu, Vegas fahişesi gibi görünmek istiyorsan dursun bu silikon. Dar giysilerinle etrafta dolanıyorsun. Buna daha fazla dayanamayacağım. Ben sadece doğruları söylüyorum. Sana inancım kalmadı. Sana güvenmiyorum. Seni sevmiyorum artık, kendi çocuğuma bakarım ama seni istemiyorum artık”. Gibson tarafından giyimiyle fazla provokatif olmakla suçlanan Grigoriava, Gibson’ın sesini dövülmekten korktuğu için kaydettiğini söyledi.Gibson’ın ırkçı sözlerinin internete düşmesinin ardından ilk somut tepki, bağlı olduğu oyuncu ajansından geldi. William Morris Endeavor Entertainment şirketi Oscarlı oyuncuyla sözleşmesini feshettiğini açıkladı.GIBSON’ın “Zenciler sana tecavüz edecek” gibi ırkçı sözlerinin büyük tepki görmesi bekleniyor. “Passion of The Christ-Tutku” filmiyle Hıristiyan ve Yahudi dünyasını karşı karşıya getiren Gibson,2008 yılında, ABD’nin Malibu kentinde kendisini alkollü halde yakalayan trafik polisleriyle konuşurken Yahudilere hakaret etmiş ve onları tüm savaşların sorumlusu olmakla suçlamıştı. Bu hakaret üzerine Yahudiler, Gibson’ı protesto etmişti.