Bu sergide 'Onlar' anlatılıyor

Sanatçı İpek Duben’in "Onlar" adlı sergisi dün Salt Galata'da açıldı. Türkiye’de “öteki”lere bakış ve “öteki”nin ötekiler algısı üzerine çok kanallı video enstalasyonu "Onlar" adlı sergi, farklı etnik kökenleri, dilleri, inançları ve cinsel yönelimleri olan 24 kişinin anlatılarını bir araya getiriyor.

Her birinde üçer video projeksiyonunun bulunduğu iki ayrı alan ile bunlardan bağımsız konumlanmış bir dizi projeksiyodan oluşan sergi, Kürtler, Aleviler, Zazalar, Rumlar, Ermeniler, Yahudiler, Romanlar, LGBT bireyler ve başörtülü kadınlar ile aile içi şiddete maruz kalan kadınları anlatıyor.

"Onlar"ın ikâyelerini sergi mekânında izleyiciye ve aynı zamanda birbirlerine aktarıyor. Travma, ön yargı ve tutumlarını sanki bir yuvarlak masa toplantısındaymış gibi paylaşıyor.

Sergide anlatıları paylaşılan karakterler, ırkçılık, din ve inanç temelinde ayrımcılık, homofobi, cinsiyet eşitsizliği ve aile içi şiddetle ilişkili meselelere dair izleyici karşısında sohbet eder gibi işleniyor. Bu şekilde "Onlar", birbirleriyle iletişim kurma imkânı çok az olan ya da böyle bir imkânı hiç bulamayacak kişiler arasında bir diyalog ortamı oluşturmaya çalışıyor.

Her bir karakterin kendi hikâyesini anlattığı kesintisiz monologlar sunulan diğer projeksiyonların arka planında ise; Kürtçe, Ladino, Ermenice, Yunanca ve Türkçe gibi çeşitli dillerdeki konuşmalar birbirine karışarak çok seslilik yaratıyor.



Sergi, 28 Haziran'a kadar ziyaret edilebilecek.