Bu sergi Erdoğan'ı kızdıracak

T24- Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın "Ucube" diyerek Kars'taki heykelinin yıkılmasını istediği heykeltıraş Mehmet Aksoy'a destek vermek amacıyla Eskişehir'de açılan "Ucube-Ebucu" adlı karma sergide yer alan cami mahyasına konulan 'Ucube' yazısı ile türbanlı bir kadının yüzünün sütyen figüriyle resmedilmesi tartışmalara yol açtı.









Heykeltraş Mehmet Aksoy'a destek amacıyla Tepebaşı Belediyesi'nin katkılarıyla 9 Nisan 2011 tarihinde açılan Ucube-Ebucu adlı karma resim ve karikatür sergisi birçok sanatçının 100 eseri yer aldı.

Sergide sanatçı Menekşe Samancı'nın bir caminin iki minaresinin arasındaki mahyaya 'Ucube' yazısının yer aldığı eseri ile bir başka sanatçıya ait tesettürü bir kadının yüzündeki peçede yer alan sutyen figürü tepki topladı.

Eskişehir Diyanet Mensupları Derneği Başkanı Battal Günçay, sergide yer alan bazı eserlerde inançlara hakaret edildiğini savundu.

Günçay, "Bunun adına ne sanat ne de protesto denilemez. Bu hoş olmayan, yakışıksız bir durum. Burada değerlere, inançlara bir saygısızlık, hakaret var. Bu hiçbir dine veya inanca yapılamaz, yapılması da tasvip edilemez" dedi.

Açılışına Mehmet Aksoy ile Kültür eski Bakanı Ercan Karakaş, CHP'li Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç'ın katıldığı ve 22 Nisan'da sona ermesi planlanan sergi yoğun ilgi nedeniyle uzatıldı.