Bu saatleri geri almayın...

Mobil İletişim Araçları ve Bilgi Teknolojileri İş Adamları Derneği (MOBİSAD) Genel Sekreter Ömer Kavas, 26 Ekim Pazar 04.00'da yaz saatinin sona ermesi ve saatlerin geri alınmasından önce akıllı (smart) telefon sahiplerine, saat ve tarih ayarları menüsünden otomatik tarih ve saat dilimini seçmeleri önerisinde bulundu. Diğer bir deyişle saatleri doğrudan siz telefonunuzda geri almayın, otomatik ayarı açık bırakın, işlem otomatik olarak kendi gerçekleşsin.

Kavas, yaptığı açıklamada, gün ışığından daha fazla yararlanmak amacıyla 31 Mart'ta ileri alınan saatlerin, 26 Ekim'de 1 saat geri alınacağını anımsattı. Her yıl, yaz saati uygulamasının sona ermesine rağmen saatlerini geri almayı unutan vatandaşların mağduriyet yaşadığına dikkati çeken Kavas, akıllı telefon kullanıcılarına bu tür sıkıntılar yaşamamaları için önerilerde bulundu.

Akıllı telefonların saatlerinin otomatik olarak ayarlanabildiğini ifade eden Kavas, bunun için kullanıcıların saat ve tarih ayarları menüsünden otomatik tarih ve saat dilimini seçmeleri gerektiğini belirtti.

Operatörlerin birlik sağlamak için zaman bilgilerini uydular üzerinden sağladığını kaydeden Kavas, "Kullanıcılar, otomatik tarih ve saat dilimini seçtiğinde telefon, uydudan aldığı zaman bilgisi ile kendini güncelliyor. Bu nedenle kullanıcının manuel olarak saatini geri almasına gerek kalmıyor. Böylece saatini geri almayı unutan vatandaş, bundan dolayı ertesi gün işe geç gitmek ve benzeri mağduriyetler yaşamıyor" diye konuştu.

Saatler neden geri alınıyor? 16 Şubat 2014 tarih ve 28915 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Bakanlar Kurulu kararında uygulamanın amacı, 'gün ışığından daha fazla yararlanmak' olarak belirtiliyor. Akşam karanlığında iş ve okul çıkışları Günışığından bir saat fazla yararlanırken, akşam iş ve okul çıkışları karanlıkta olacak. Akşam saatlerine gelindiğinde saat 17.30 ila 18.20 arasında hava kararmaya başlayacak. Saatlerin otomatik olarak geri alınmasının ağ destekli saat seçimi kullanılan bilgisayarlar ve uydu alıcı cihazları üzerinden yayın sağlayan platformlar için de geçerli olduğunu ifade eden Kavas, kullanılan elektronik cihazlarda bu özelliklerin olmaması ya da menü seçimlerinin belirtilen şekilde yapılmaması durumunda bu cihazların saatlerin ayarının manuel olarak yapılması gerektiğinin altını çizdi.

Tasarruf yaklaşık 1 milyar kilovatsaat

Türkiye'de, 1925'te çıkarılan Günün Yirmi Dört Saate Taksimine Dair Kanuna dayalı olarak uygulanan yaz saati uygulaması, 26 Ekim Pazar günü sona erecek. Gün ışığından daha fazla yararlanmak amacıyla 31 Mart Pazartesi günü 03.00'ten itibaren 1 saat ileri alınan saatler, 26 Ekim Pazar günü 04.00'ten itibaren 1 saat geri alınacak.