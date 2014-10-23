Saatler geri alınıyor, mesailer değişiyor

Yaz saati uygulamasının sona ermesiyle saatler 26 Ekim'de 04.00'ten itibaren 1 saat geri alınacak. Saatlerin geri alınması nedeniyle kamu kurumlarında mesai saatleri 08.00-12.00 ile 12.30-16.30 arasında değişecek.

Türkiye'de, 1925'te çıkarılan Günün Yirmi Dört Saate Taksimine Dair Kanuna dayalı olarak uygulanan yaz saati uygulaması, 26 Ekim Pazar günü sona erecek.

Gün ışığından daha fazla yararlanmak amacıyla 31 Mart Pazartesi günü 03.00'ten itibaren 1 saat ileri alınan saatler, bu kez 26 Ekim Pazar günü 04.00'ten itibaren 1 saat geri alınacak.

Türkiye'de yaz saati uygulaması ilkbaharda başlıyor ve sonbaharın ortasında bitiyor. Böylece 7 ay süresince ileri saat uygulaması yapılıyor. Saat değişiminden beklenen fayda ve tasarruf yaz saati uygulamasında gerçekleşiyor. Bütün bu değişimler, AB'deki saat düzenlemesine paralel yapılıyor.

İlkbaharda başlayıp sonbaharın ortasında biten 7 aylık uygulama ile 800 milyon-1 milyar kilovatsaat arasında elektrik tasarrufu yapıldığı tahmin ediliyor. Bu tasarruf miktarı orta ölçekli bir hidroelektrik santralin yıllık üretimine karşılık geliyor.

İstanbul'da mesai saatleri değişiyor

İstanbul Valiliği, 26 Ekim'de saatlerin geri alınması nedeniyle kamu kurumlarında mesai saatlerinin 08.00-12.00 ile 12.30-16.30 arasında değişeceğini açıkladı.

Valilik açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Bakanlar Kurulu'nun 27 Ocak 2014 tarih ve 2014/5883 sayılı Kararı gereğince; 26 Ekim 2014 tarihinden itibaren ülke genelinde geri saat uygulamasına geçilecektir.

Gün ışığından daha fazla yararlanıp enerji tüketiminin azaltılmasının yanı sıra sabah-akşam saatlerindeki trafik yoğunluğu da dikkate alınarak; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 100’üncü maddesi gereğince ilimizde mesai saatleri, 27 Ekim 2014 Pazartesi gününden itibaren 08.00-12.00, 12.30-16.30 olarak uygulanacaktır.

Kamuoyunun bilgilerine duyurulur."