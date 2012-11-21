Bu restoranın mutfağında insan çalışmayacak

ABD'de Momentum Machines şirketi, mutfağında sadece robotların çalışacağı bir fast food zinciri kurmaya hazırlanıyor.

San Francisco merkezli şirketten yapılan açıklamada yarım saat içinde 350 hamburger yapma kapasitesi olan hamburger makinesinin hazır olduğu kaydedildi.

Sabah gazetesinde yer alan habere göre, bir yıl içinde ilk restoranın açılması planlanıyor.

Eni ve boyu ile mutfakta en fazla 3 metrelik bir alan kaplayacak olan hamburger makineleri, müşterinin isteğine göre et ve porsiyon seçimi de yapabilecek.