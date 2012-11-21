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Yaşam

Bu restoranın mutfağında insan çalışmayacak

En fazla 3 metrelik bir alanı kaplayacak olan hamburger makinesi sayesinde hiç insanın çalışmayacağı bir fast foof zinciri kurulacak

21 Kasım 2012 14:00

ABD'de Momentum Machines şirketi, mutfağında sadece robotların çalışacağı bir fast food zinciri kurmaya hazırlanıyor.

San Francisco merkezli şirketten yapılan açıklamada yarım saat içinde 350 hamburger yapma kapasitesi olan hamburger makinesinin hazır olduğu kaydedildi.

Sabah gazetesinde yer alan habere göre, bir yıl içinde ilk restoranın açılması planlanıyor.

Eni ve boyu ile mutfakta en fazla 3 metrelik bir alan kaplayacak olan hamburger makineleri, müşterinin isteğine göre et ve porsiyon seçimi de yapabilecek.

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