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Yaşam

Bu otomobil Gümüşsuyu Parkı'na nasıl girdi?

Polis, otomobil girişine kapalı Gümüşsuyu Parkı'nda terkedilmiş bulunan otomobilin sahibini bulmaya çalışıyor

30 Kasım 2014 18:12

Otomobil girişinin olmadığı Beyoğlu Gümüşsuyu Parkı'nda terkedilmiş halde bulunan otomobil görenleri şaşkına çevirdi. Otomobilin parka nasıl girdiği bilinmiyor ancak tahminler var. Polis bunun muzip bir sürücünün işi mi yoksa başka bir olayla ilgili mi olduğunu çözmeye çalışıyor.

 

Görenler polisi aradı

 

DHA’dan Hasan Yıldırım’ın haberine göre, Gümüşsuyu Parkı'nda sabah saatlerinde parkın merdivenlerinde terk edilmiş otomobil olduğu yönünde polise ihbar geldi. Parka gelen ekipler, otomobilin herhangi bir kazaya karışmadığını ancak parkın üst bölümünden girerek, merdivenlerden ardından da yeşil alanda giderek parkın sonuna kadar geldiğini belirledi.

 

Polis sahibini bulmaya çalışıyor

 

Polis terk edilen otomobilin sürücüsüne ulaşmaya çalışıyor. Çevredekilerin şaşkın bakışlarına neden olan otomobilin parka nasıl girdiği sürücüsü bulunduktan sonra ortaya çıkacak.

 

 

 

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