"Bu öküzü affet güzel gözlüm" yazılı pankartla şehir turu yapıp sevgilisinden af diledi

Sevgilisiyle arasını düzeltmek isteyen Bursalı genç kendini affettirebilmek için arabasına "Bu öküzü affet, güzel gözlüm" pankartı yazdırıp 9 saat boyunca şehir turu attı.

Genç aşık, 100 dilde "Seni seviyorum" yazarak aracına yapıştırdı, afiş ve yazıları gören sevgilisi onu affetti.

Hürriyet'te yer alan habere göre, Bursa’da bir fabrikada işçi olarak çalışan 27 yaşındaki Emre Vardı, bir süre önce kızarkadaşına haber vermeden erkek arkadaşlarıyla birlikte dışarıya çıktı. Gece boyu telefonun şarjı biten Vardı’ya ulaşamayan genç kız, bir gün sonra buluşup kendisinden hesap sordu. Genç çift arasında ağız münakaşası ile başlayan tartışma büyüyünce çiftler bir daha görüşmemek üzere ayrıldı.

100 dilde "Seni seviyorum" yazdı

Vicdan azabına ve ayrılık acısına dayanamayan genç adam, barışmak için kimsenin cesaret edemeyeceği bir yola başvurdu. Kendisine ait otomobilin arka kısmına "Bu öküzü affet, güzel gözlüm” yazılı bez afiş giydiren Emre Vardı, otomobiliyle 9 saatboyunca şehir turu attı. “Hatamı anladım” diyen Vardı, “Kendimi affettirmek için ne yapabilirim ? diye çok düşündüm. Aklıma bu yazıyı yazmak geldi. Grafiti çizen bir arkadaşımdan destek aldım. Aralarında işret dilinin de olduğu 100 dilde “seni seviyorum” yazarak arabanın torpidosuna yapıştırdım. Bütün bir gece hiç uyumadan bunlarla uğraştım. Arabanın arkasına taktığım yazı ile tüm Bursa’da tur attım. Sonra kız arkadaşımı aradım. Bir süre ulaşamadım. Daha sonra ulaştığımda son bir kez görüşmek istediğimi söyledim. Evinin önüne gittiğimde, yazıyı görünce şok oldu. Bir süre konuştuktan sonra beni affetti. Umarım bir daha ayrılık yaşamayız. Önümüzdeki dönemde söz, nişan yaparak ilişkimizi resmiyete taşımak istiyorum”dedi.

Afişe bakanlar kaza yapıyor

Emre Vardı'nın şehir turundaki bu mesajı hem sürücülerin hem de yayaların dikkatini çekiyor. Bazıları da araçla fotoğraf çektirmek için sıraya bile giriyor. Vardı'nın aracındaki yazıya bakarken bir sürücü de dikkatsizlik sonucu aracına çarparak küçük çapta hasara sebep oldu.