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'Bu nasıl öpme anlamadım'

Burak Özçivit’in “Baba Ocağı”nda rol gereği Ceren Hindistan’la olan öpüşme sahnesi hakkında sevgilisi konuştu.

25 Şubat 2009 02:00

Burak Özçivit’in “Baba Ocağı”nda rol gereği aşk yaşadığı Ceren Hindistan’la olan öpüşme sahnesi hakkında sevgilisi Zeynep Dörtkardeşler konuştu.

Öpüşme sahnesi sevgililerin arasını açtı

'Bir öptüm olay oldu'

Hürriyet'in haberine göre;zçivit’in sevgilisi Zeynep Dörtkardeşler, söz konusu sahnenin yayınlanmasından sonra başlayan gerginliğin hâlâ sürdüğünü itiraf etti.

Burak Özçivit’in “Ben daha önce de sevişme sahnelerinde oynadım ama bu sefer nedense olay oldu. Hayatımdaki en büyük destekçim olan sevgilimle aram açıldı. Oysa ben sadece işimi yaptım. Ceren Hindistan’la hiçbir şekilde ilişkim yok” açıklamasından sonra konuşma sırası Zeynep Dörtkardeşler’e geldi.

Sevgilisi ile yaşadığı sorunları bir türlü aşamadığını açıklayan Dörtkardeşler, ilişkinin akıbeti hakkında şunları söyledi: “Burak’la yaklaşık bir haftadır sorunlar yaşadığımız doğru. Netleşmiş bir ayrılık kararı olmasa da, bu ihtimal dahilinde... Çünkü aramızdaki sorunları aşamıyoruz. Öpüşme konu-suna gelince... Aslında o konuda çok fazla konuşmak istemiyorum. Ama şu da var; önceden onun sevişme sahnesini bile izledim ama bu nasıl öpme anlamadım!”

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