Bu lisede öğrenciler sınava gözetmensiz giriyor

Aleyna KESKİN- Emre KOLTUK/TRABZON, (DHA)- TRABZON\'un Ortahisar ilçesindeki Trabzon Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi\'nde öğrenim gören öğrenciler, \'Onur Sistemi\' uygulamasıyla sınavlara öğretmensiz ve gözetmensiz giriyor. Öğrenciler, kopya çekmeyerek kendilerine olan güveni boşa çıkarmadıklarını, uygulamadan memnun oldukların söyledi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk\'un, gündeme getirdiği \'gözetimsiz sınav\' uygulaması yaygınlaşıyor. Trabzon Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yönetimi de, okulda \'öğretmensiz ve gözetimsiz sınav\' uygulanması başlattı. Öğrenciler, karar kapsamında başlatılan \'Onur Sistemi\' uygulaması ile sınavlara başlarında gözetmen ve öğretmen olmadan giriyor. Sınav kâğıtlarına, ‘Bu sınavda bu kâğıda aktardığım hiçbir bilgi kopya yolu ile elde edilmemiştir ve kâğıda yazılmamıştır. Bunun için onurum üzerine yemin ederim’ yazan öğrenciler, ayrıca kopya çekmeyeceklerine dair de onurları üzerine yemin ediyor. Öğrenciler, bu sözün ardından sınava giriyor. Öğretmenlerinin kendilerine olan güveni boşa çıkarmadıklarını belirten öğrenciler, uygulamadan memnun kaldıklarını söyledi.

\'AMAÇ DÜRÜST NESİL YETİŞTİRMEK\'

Okul Müdürü Süleyman Değirmenci, önceliklerinin güvenli ve dürüst nesil yetiştirmek olduğunu kaydederek, uygulamayı çok kıymetli bulduklarını dile getirdi. Değirmenci, \"Gençlerimizin toplumsal değerlere bağlı birey olarak yetişmesini sağlamayı hedefliyoruz. Bunun için de önceliğimizi güvene dayalı yapıyoruz. Güvenli ve dürüst bir nesil yetişmesine katkı sağlamak için elimizden geleni yapıyoruz. Bu noktada, çocuklarımıza güvendiğimizi belli edecek pilot uygulamalar yapıyoruz. Kendilerine ait bilgilerle başarısızlığın başkalarına ait bilgilerle elde edilen başarıdan daha fazla insana haz verdiğinin farkına varmaları anlamında bu uygulamayı kıymetli buluyorum. Biz buna ‘Onur Sistemi’ diyoruz. Amacımız dürüst nesil yetiştirmek\" dedi.

\'DÜŞÜK PUAN ALANLAR DA KOPYA ÇEKMEDİ\'

Uygulama koordinatörü Serkan Aydın da, öğrencilere güvendiklerini anlatarak, \"Sınava giriyoruz. Gerçekten öğrencilerimizin başlarında durmuyoruz. Sınav bitiminde de öğrenciler sınav kağıdına ‘Bu sınavda bu kağıda aktardığım hiçbir bilgi kopya yolu ile elde edilmemiştir ve kağıda yazılmamıştır. Bunun için onurum üzerine yemin ederim’ yazıyor. Öğrencilerimizin bazıları düşük puan almasına rağmen yine de kopya çekmeye yeltenmediklerini gördük. Öğrencilerim ‘Öğretmenim ben sınavdan çok düşük aldım ama kimseden kopya çekmedim. Ben eve gittiğim zaman huzurlu bir şekilde uyuyacağım. Çünkü kendime verdiğim sözü yerine getirdim’ diyor. 4 duvar arasında vereceğimiz hangi eğitim böyle bir kalıcı davranış değişikliğini sağlayabilir? Bu proje çok önemli bir tohum ve bu tohumun verdiği şey de güven” diye konuştu.

\'ASIL SINAVI ONURUMUZLA BAŞ BAŞA KALDIĞIMIZDA VERDİK\'

Yapılan uygulamadan memnun olduklarını söyleyen okul öğrencilerinden Ahmet Can Baytar ise \"“Hocalarımız bize bu şansı tanıdılar. Bizlere güvendiler. Bizden kopya çekmememizi istediler. Biz de bunu uyguladık. Güzel bir ortam oldu” dedi.

İlk defa yapılan bir sınavda kopya çekmenin aklına bile gelmediğini belirten Süleyman İshak “Bizi sınavda vicdanımızla baş başa bıraktılar. Bütün sınavlarda olmalı bu. İlk defa kopya çekme isteğim olmadı. Sınavdan düşük alacağım, belki de bu dersten kalacağım ama vicdanım çok rahat. Asıl sınavı orada onurumuzla baş başa kaldığımızda verdik. Hocalarımızın bize olan güvenlerine ihanet etmedik” ifadelerinde bulundu.



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