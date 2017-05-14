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Yaşam

Bu laleye zarar vermenin cezası 42 bin lira

“Bizim için bu kadar kıymetli olan lalenin ekonomik anlamda da getirisi olan bir ürüne dönüşmesini istiyoruz."

14 Mayıs 2017 21:37

Manisa Lalesi’ne zarar verilmesi halinde 42 bin lira ceza ile karşılaşacaklarını duyanlar laleye dokunurken dikkatli davrandı.

Doğan Haber Ajansı’nın (DHA) haberine göre,  Manisa Spil Dağı Milli Parkı’nda yetişen Manisa Lalesi, büyük ilgi görüyor. Manisa Lalesi’ne zarar verilmemesi için çitlerle çevrili alanı gezen veliler ve öğrenciler laleleri ilgiyle inceledi. Manisa Lalesi’ne zarar verilmesi halinde 42 bin lira ceza ile karşılaşacaklarını duyanlar da, laleye dokunurken dikkatli davrandı.

Ziyaretçiler merak ettikleri laleye korkuyla dokundu, laleyi fotoğrafladı. Spil Dağı Milli Parkı Müdürü Halil Ernalçacı, vatandaşların sadece laleyi görmek için Spil Dağı’na geldiğini söyledi. Ernalçacı, bundan sonra da öğrencilerin laleyi görmeleri için Spil Dağı’na taşınacağını ifade etti.

Manisa Lalesi hakkında bilgi veren Manisa Celal Bayar Üniversitesi (MCBÜ) Botanik Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Levent Şık, Manisa Lalesi’nin yetiştiği alanları saptamak için 2015’te Tür Eylem Planı hazırladıklarını ve yetişme alanlarını saptadıklarını açıkladı. Spil Dağında 1200 metrekarelik bir alanda ciddi bir lale popülasyonu olduğunu kaydeden Şık, “Daha detaylı çalışmalar yaparak Manisa için yeni lale türlerini tanımlayabileceğimizi düşünüyoruz” dedi. 

Türkiye’nin lalenin yetişme alanı olduğunu ancak diğer ülkelerin lalelerden gelir elde ettiğini dikkat çeken Doç. Dr. Şık, “Bizim için bu kadar kıymetli olan lalenin ekonomik anlamda da getirisi olan bir ürüne dönüşmesini istiyoruz. Hollanda’ya lalenin gidişi ile ilgili pek çok efsane var. Kanuni’nin imparatorluğu döneminde lalenin Hollanda’ya gittiğini biliyoruz. Bunun bir kaçırma şeklinde olmadığı kaynaklarda yazıyor. Biz bu konuyu da ele almaya çalışıyoruz. Bu güzelliğin kıymetini bilip, hem turistlik açıdan tanıtımını hem de bundan elde edebileceğimiz ekonomik geliri gün yüzüne çıkarmayı amaçlıyoruz” dedi.

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