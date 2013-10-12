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Yaşam

'Bu Kürdü içime sindiremiyorum' diyen belediye başkanı 4 bin TL tazminat ödedi

Cuma Karavar, davadan kazandığı 4 bin lirayı, Kartepe’de yapımı devam eden camiye tuvalet yaparak değerlendirecek

12 Ekim 2013 20:25

Şahsı hakkında “Bu Kürt’ü içime sindiremiyorum” diyen Kartepe Belediye Başkanı Şükrü Karabalık’a karşı tazminat davası açan Cuma Karavar, davadan kazandığı 4 bin lira ile Kartepe’de yapımı devam eden camiye tuvalet yaptıracak.

genisufuk.com'da yer alan habere göre, "Cuma Karavar’ın hissedarı olduğu Karavar Metal Ltd. Şti.’nin Pirelli Lastik A.Ş. ile olan iş anlaşması Kartepe Belediye Başkanı Şükrü Karabalık’ın siyasi baskıları neticesinde elinden alınarak 3 yıllık sözleşme feshedildiğini bunun nedeninin Kürt kökenli olmasından kaynaklandığını" iddia eden Karavar, Karabalık’ın, “Bu Kürt’ü içime sindiremiyorum, lisansını yenilemeyeceğim, şirket ortaklığından ayrıldığı takdirde şirketin lisansını vereceğim” sözü üzerine 2. Asliye Hukuk Mahkeme’sine başvurarak kişilik haklarına saldırı özelliği taşımasından dolayı 50 bin liralık manevi tazminat davası açtı. Görülen dava neticesinde Başkan Şükrü Karabalık, Cuma Karavar’a 4 bin lira tazminat ödemeye mahkum edildi. Cuma Karavar, davadan kazandığı 4 bin lirayı, Kartepe’de yapımı devam eden camiye tuvalet yaparak değerlendirecek.

 

Sözleşme fesedildi

 

"Kartepe bölgesinde, çeşitli fabrikalardan hurda alım satımı yaparak çalışmasını sürdüren Cuma Karavar, Pirelli Fabrikası ile 1 Ocak 2010 tarihinde sözleşme imzalamış ve 13 Ekim 2009 tarihinde Pirelli Fabrikası’nca davalı şirketin yapılan incelemelerle herhangi bir eksikliğinin bulunmamasına rağmen 1 Nisan 2010 tarihinde fabrikanın sözleşmeyi feshettiğini" ileri sürdü. Karavar, aynı fabrika’nın 22 Ocak 2010 tarihinde ise Kartepe Turizm Sağlık Ltd. Şti. ile hurda alımı konusunda sözleşme imzaladığını sözlerine ekledi.

 

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