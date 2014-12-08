Bu kış İstanbul’da hangi sergilere gitmeli?

İstanbul’un müze, sanat alanı ve galerileri bu kış da içinizi kültür-sanatla ısıtmak için ellerinden geleni yapıyor. Bazısı sonbahardan kalan, bazısı kapılarını yeni açan onlarca sergi bizi ülkemizin ve dünyanın önde gelen sanatçılarıyla buluşturuyor.

The Magger'ın haberine göre, bu aralar, Levent’ten Emirgan’a kentin farklı köşelerindeki (ama en çok da Beyoğlu’nda) ziyaret edebileceğiniz 10 sergi şöyle:

1. No.4 - Nesrin Esirtgen Collection | 19 Aralık’a kadar

“Nesrin Esirtgen, uzun yıllardır geliştirdiği ve özellikle son yıllarda üzerine yoğunlaştığı koleksiyonerlik tutkusunu daha da ileri taşımak ve tüm sanatseverlerle bu koleksiyonunu paylaşmak için kurduğu Nesrin Esirtgen Collection’da 4. koleksiyon sergisini bizlere sundu. Esirtgen’in, Mısır Apartmanı’nın 5. katında bulunan bu galeri dönem dönem farklı sanatçılara ev sahipliği yaparak sanata ve sanatçılara desteğini vurguluyor. Bu mekan herhangi bir ticari kaygı taşımayan, sanatçılara hayallerindeki projeleri gerçekleştirebilmeleri için her türlü desteğin sunulduğu bir platform olarak yoluna devam ediyor.” – Ahmet Rüstem Ekici

Adres: İstiklal Cad. Mısır Apt. No:163 Kat:5 D:17 Beyoğlu / İstanbul

2. İşte Benim Zeki Müren - Yapı Kredi Kültür Sanat | 20 Aralık’a kadar

“Zeki Müren’in çocukluğundan başlayan kişisel tarihi, 18 yıldır gün yüzüne çıkmamış Türk Eğitim Vakfı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Mehmetçik Vakfı arşivlerinden alınan fotoğrafları ve özel eşyaları ile tekrar hayatlarımıza giriyor. Semiramis, Ajda ve Neriman Köksal’lı doğum günü partisi resimleri, plaj anıları, kendi tasarladığı kostümleriyle ‘Paşamız’ arkasında ne hesap olursa olsun, bunu düşündürtmeden, o şaşasıyla kendini tekrar bize sevdirmeyi başarıyor.” – Irmak Özer

Adres: İstiklal Cad. No:285 Beyoğlu / İstanbul

3. Özdemir Altan - İş Sanat Kibele Galerisi | 20 Aralık’a kadar

Her sezon Türk resim ve heykel sanatının usta isimlerinin retrospektif sergilerine yer veren İş Sanat Kibele Galerisi’nin bu sezonu açılışında ağırladığı isim Özdemir Altan idi. Halen devam eden sergide, yalnızca kendi kuşağını değil sonraki kuşaklarını da derinden etkileyen Altan’ın sanatının dününü ve bugününü keşfedebilirsiniz.

Adres: İş Sanat Kültür Merkezi İş Bankası Kuleleri Levent / İstanbul

4. Göçebe Bakış - Arter | 4 Ocak’a kadar

Sezonun en heyecan verici sergilerinden olan “Göçebe Bakış” da sezon başından beri süren sergilerden… Güneydoğu Asya ülkelerinden 36 sanatçının 40′tan fazla eserini bir araya getiren bu sergiyi gezmek için halen geç kalmış değilsiniz. Türkiye’de fazla tanıma şansı bulamadığınız Güneydoğu Asya çağdaş sanatından; Endonezya, Tayland, Filipinler, Singapur, Myanmar, Kamboçya, Vietnam ve Malezya’dan sanatçıların eserlerini inceleyerek iki coğrafya arasında sandığınızdan çok daha fazla bağ kurabilirsiniz.

Adres: İstiklal Cad. No:211 Beyoğlu / İstanbul

5. Halüsinasyon Duvarı - Galerist | 10 Ocak’a kadar

Galerist, Semiha Berksoy Vakfı işbirliğiyle, bu değerli sanatçının eserlerinin Türkiye ve dünyada tanıtımının yanı sıra Semiha Berksoy Müzesi’nin kurulması için destek sağlamayı da hedefliyor. Opera kariyerinin yanı sıra resimleri ile de önemli izler bırakmış bu önemli sanatçının anısını yaşatmak için; onun aşk, ölüm ve müzik üzerinden hayatına yön veren kişiler ve olaylara odaklanmasını sağlayan otoportrelerini Galerist’te ziyaret edebilirsiniz.

Adres: Meşrutiyet Cad. No:67 Kat:1 Tepebaşı, Beyoğlu / İstanbul

6. Polonya Sanatında Oryantalizm - Pera Müzesi | 18 Ocak’a kadar

Polonya Sanatında Oryantalizm sergisi, 17-19. yüzyıllar arasında Polonya sanatındaki oryantalist eğilimlerin resim, desen, tekstil ve grafik eserlerdeki etkilerini gözler önüne seriyor. Jan Christian Kamsetzer, Jan Matejko, Wacław Pawliszak, Jan Ciągliński ve Jacek Malczewski gibi sanatçıların eserleriyle tanışma fırsatı yakalayacağınız serginin ardından müzenin diğer katlarında sergilenen kalıcı koleksiyonu da inceleyebilir, bakış açınızı genişletebilirsiniz.

Adres: Meşrutiyet Cad. No: 65 Tepebaşı, Beyoğlu / İstanbul

7. Karanlıkta Gökkuşağı - SALT Galata | 18 Ocak’a kadar

Varşova Modern Sanat Müzesi ve SALT işbirliği ile Sebastian Cichocki ve Galit Eilat küratörlüğünde gerçekleşen, güncel sanat ile din ve dini ritüeller arasında gözleme ve eleştiriye dayalı bir köprü kuran sergide, birçok sanatçının çalışmaları “Karanlıkta Gökkuşağı” başlığı altında toplanmış. “Köhneleşmiş dindar laik karşıtlığını sorgulamayı amaçlayan” sergi vasıtasıyla çağdaş sanat ve din konularının nasıl bir bakış açısı ve nasıl bir eleştirel üslupla kesiştiğini görebilir, arklı dinlere ait öğelerin farklı kültürlerden sanatçıların ürettiği çağdaş sanat eserlerinde nasıl benzer ya da farklı şekillerle yer edindiğini gözleme fırsatı bulabilirsiniz.

Adres: Bankalar Cad. No:11 Karaköy, Beyoğlu / İstanbul

8. Joan Miró. Kadınlar, Kuşlar, Yıldızlar - SSM | 1 Şubat’a kadar

Yaz sonunda başlayan, Barselona’daki Joan Miró Vakfı, Mallorca’daki aile koleksiyonu Successió Miró ve yine Mallorca’daki Pilar ve Joan Miró Vakfı işbirliğiyle gerçekleştirilen ve sanatçının olgunluk dönemi eserlerine odaklanan sergi halen devam ediyor. Miró’nun özellikle, kadın, kuş ve yıldız imgelerine yer verdiği eserlerine yoğunlaşan ve resim, baskı, heykel ve seramik gibi farklı formlardaki eserlerden oluşan bu sergi sanatçıyı biraz daha yakından tanımanızı sağlayacak.

Adres: Sakıp Sabancı Cad. No:42 Emirgan / İstanbul

9. Akram Zaatari - SALT Beyoğlu | 15 Şubat’a kadar

SALT Galata’da süren Karanlıkta Gökkuşağı bir yana, kapsamlı bir sergi de SALT Beyoğlu’nda geçtiğimiz hafta kapılarını açtı. Lübnanlı sanatçı Akram Zaatari’nin işlerinin SALT Beyoğlu’nun üç katına yayılarak üç ayrı temada sunulduğu sergide aynı zamanda sanatçının video çalışmalarının gösterimleri de yapılacak.

Adres: İstiklal Cad. No:136 Beyoğlu / İstanbul

10. Şahin Kaygun - İstanbul Modern | 15 Şubat’a kadar

Bildiğiniz gibi İstanbul Modern, kapsamlı tematik ya da retrospektif çağdaş sanat sergilerinin yanı sıra, fotoğraf galerisinde de Türkiye’den ve dünyadan yetenekli fotoğrafçıların işlerine yer veriyor. Müzenin yeni fotoğraf sergisi, Türkiye fotoğrafçılığında farklı arayışlarıyla öncü bir rol üstlenen Şahin Kaygun. Sanatçının bugüne kadarki en kapsamlı sergisi olma özelliği taşıyan sergide Kaygun’un disiplinlerarası sanat dilini inceleyebilirsiniz.

Adres: Meclis-i Mebusan Cad. Liman İşletmeleri Sahası Antrpo 4 Karaköy, Beyoğlu / İstanbul