Bu kez "sıkıntı yapmadılar"; Kenan Sofuoğlu ile Hakan Çalhanoğlu birlikte sahneye çıktı

Geçtiğimiz aylarda Whatsapp üzerinden gönderdiği mesaj sonrasında Hakan Çalhanoğlu'na tepki gösteren Kenan Sofuoğlu, Milliyet'in düzenlediği Yılın Sporcusu ödül töreninde sahneye birlikte çıktı.

Motosiklette 4 kez Dünya Supersport Şampiyonu olan Kenan Sofuoğlu, 2016 ocak ayında Bayer Leverkusen'in yıldızı Hakan Çalhanoğlu'na Whatsapp'tan mesaj atarak tanışmak istediğini söylemiş, ancak Çalhanoğlu kendisini tanımadığı cevabını verince sinirlenerek, "Kardeş sileriz, sıkıntı yapma" diye yazmıştı.

Çalhanoğlu özür dilemişti

Sofuoğlu'nun sosyal medyada yayınladığı bu yazışma büyük yankı yaratmış, sonrasında hatasını anlayan Çalhanoğlu özür dilemişti.

İki ünlü isim o olaydan sonra ilk kez Milliyet'in düzenlediği Yılın Sporcusu ödül töreninde bir araya geldi. İkili, büyük alkış alırken, Sofuoğlu, Çalhanoğlu'na ödül verdi.

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