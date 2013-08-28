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Bilim / Teknoloji

Bu kez iPad şarjı patladı

İngiltere’de yaşayan Tim Gillooley, 8 yaşındaki kızının iPad’ini şarjdan çıkarmak istediği anda büyük bir patlamayla kendini yerde buldu

28 Ağustos 2013 18:48

İngiltere’nin Widnes kasabasında yaşayan Tim Gillooley, iPad şarj cihazının patlamasıyla neredeyse ölüyordu.
34 yaşındaki Gillooley, şarj cihazını prizden çıkardığı anda yaşanan patlamayla arkaya doğru savrulduğunu, elektrik akımı nedeniyle şok geçirdiğini belirtti.
Annesinin evinde şok içinde koşuşturmaya başladığını ve istemdışı  olarak yaklaşık olarak iki dakika güldüğünü belirten Gillooley, ‘ağır bir şok geçirdiğini, kızının ise kendisini o halde görünce gözyaşlarına boğulduğunu’ söyledi.
ntvmsnbc'ye göre Gillooley, şarj cihazı patlayan iPad’i, Kasım 2012’de kızına doğum günü hediyesi olarak Liverpool’daki bir AppleStore’dan aldı. Aylar sonra şarj cihazının sorun çıkarması nedeniyle mağazaya geri götürdüğünü ve kendisine ‘hiçbir sorun olmadığının söylendiğini’ belirten Gillooley, “ Ailecek büyük bir Apple hayranıyız. Fakat kızımın iPhone’u da patlamaya hazır bir bomba ise onu asla yanına yaklaştırmayacağım; eğer benim yerimde kızım olsaydı büyük olasılıkla ölmüş olacaktı ” dedi.
Apple, olaylar hakkında inceleme başlatıldığını açıkladı.
 

Daha önce de patladılar

 
İngiltere’de yaşanan olay, mobil cihazların neden olduğu patlama ve yangınların ilki değil.
Çin’de geçtiğimiz ay 23 yaşındaki hostes Ma Ailun, şarja takılı iPhone 5 ile konuşurken elektrik akımına yakalanıp ölmüştü.
Finlandiya’da geçtiğimiz yıl 17 yaşındaki bir gencin iPhone’u alev almıştı.
İsviçre'de bir gencin Galaxy S3 telefonu da cebinde patlamıştı.
 

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