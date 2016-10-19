Bu kez Hatay; 60 öğrenci yemekten zehirlendi!

Hatay’ın Payas ilçesindeki Fahrettin Altay Ortaokulu’nda 60 öğrenci besin zehirlenmesi teşhisiyle tedavi altına alındı.
Doğan Haber Ajansı'na (DHA) göre, Fahrettin Altay Ortaokulu’nda öğleden sonra baş ağrısı, mide bulantısı ve kusma şikayeti görülen öğrenciler, Payas Devlet Hastanesi’ne götürüldü.
Acil serviste müdahale edilen 60 öğrencide besin zehirlenmesi görüldü. Tedaviye alınan öğrencilerin okul kantininden alışveriş yaptığı bazılarının da okul dışında yemek yediği belirlendi.
Öğrencilerin zehirlenmesiyle ilgili idari ve adli soruşturma başlatıldı.