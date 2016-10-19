T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Bu kez Hatay; 60 öğrenci yemekten zehirlendi!

Öğrencilerin zehirlenmesiyle ilgili idari ve adli soruşturma başlatıldı

19 Ekim 2016 19:28

Hatay’ın Payas ilçesindeki Fahrettin Altay Ortaokulu’nda 60 öğrenci besin zehirlenmesi teşhisiyle tedavi altına alındı.

Doğan Haber Ajansı'na (DHA) göre, Fahrettin Altay Ortaokulu’nda öğleden sonra baş ağrısı, mide bulantısı ve kusma şikayeti görülen öğrenciler, Payas Devlet Hastanesi’ne götürüldü.

Acil serviste müdahale edilen 60 öğrencide besin zehirlenmesi görüldü. Tedaviye alınan öğrencilerin okul kantininden alışveriş yaptığı bazılarının da okul dışında yemek yediği belirlendi.

Öğrencilerin zehirlenmesiyle ilgili idari ve adli soruşturma başlatıldı.

ETİKETLER

Hatayzehirlenme60 öğrenci zehirlendiFahrettin Altay OrtaokuluPayas

İlgili Haberler

Okullarda zehirlenme vakaları bitmiyor; Yalova'da 12 öğrenci hastanelik oldu

Yalova'nın Çınarcık ilçesinde 12 ilköğretim okulu öğrencisi, zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

YSK, seçime girebilecek 15 partiyi açıkladı; Gelecek Partisi listede yok...

Erdoğan'dan İmamoğlu'nun verdiği mektuba ilişkin açıklama: İçinde bahsedilenden daha farklı...

İşte Ricardo Rodriguez'in Fenerbahçe'ye maliyeti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24