Bu kez de "adam gibi adamsın" dedi

Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç, Marmaris'te esnaf gezisi sırasında "Vay kralsın" diyerek boynuna sarılan Selahi Varol ile babası Ahmet Varol'u makamında kabul etti. Kabulde Bakan Kılıç ile 11 yaşındaki Selahi arasında yine herkesi güldüren diyaloglar oldu.

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nda gerçekleşen kabulde, Selahi ile Marmaris'te esnaf ziyareti sırasında tanıştıklarını dile getiren Bakan Kılıç, “Selahi koşarken bize çarptı, elindeki paralar sağa sola dağıldı. Biz de paraları topladık ve kendisine verdik. Gönderdiğimizi sandık ama az sonra esnafın ikram ettiği çayı içerken Selahi yeniden geldi. O andan itibaren de film koptu” diye konuştu.

Ankara 'ya ilk kez gelen Selahi'ye Anıtkabir, Ankara Kalesi, Hacı Bayram Camii ve Taceddin Dergahı'nın gezdirileceğini söyleyen Bakan Kılıç, Selahi'ye ayrıca Mehmet Akif Ersoy'un Safahat kitabını hediye ederek, bir daha biraraya geldiklerinde İstiklal Marşı'nın 10 kıtasını ezbere okuyacağının sözünü aldı. Bakan Kılıç, bir gazetecinin, “Selahi'ye eğitim desteği verilecek mi ?”sorusu üzerine “Selahi ilköğretim öğrencisi, dolayısıyla kameralar önünde bu tarz parlak taahhütlerde bulunmayı pek doğru bulmuyoruz. Selahi adeta bizim ilköğretim kolumuz gibi çalışacak ve gözetimimiz altında olacak” cevabını verdi. Kısa bir değerlendirme yapan Selahi'nin babası Ahmet Varol da çocuğunun evde de bu kadar hareketli ve girişken olduğunu belirtti.

Bu arada Selahi'ye “Safahat” adlı eserin dışında, içinde futbol , voleybol ve basketbol topları ile kırtasiye malzemelerinin olduğu bir çanta daha hediye edildi. Çantada Selahi'nin anne ve babasına da çeşitli hediyelerin de olduğu bildirildi. Kabul sırasında oldukça rahat görünen minik Selahi, Bakan Kılıç'ı Marmaris'e davet etti ve gelmesi halinde “acı köfte” yapma sözü verdi. Selahi, yine “kralsın” diye hitap ettiği Bakan Kılıç'ın, “kral işini bırakalım ama” demesi üzerine bu kez, “Kral değilsin o zaman, adamsın. Adam gibi adamsın” dedi. Bu arada, Bakan Suat Kılıç, Selahi ve ailesini Ankara 'ya davet etti. Selahi'ye “senden bir isteğim var, yerine getirir misin ?” diye soran Bakan Kılıç, olumlu yanıt alması üzerine, “Bu yaz ben geldim, sen geldin, ödeştik. Kışın sen geliyorsun, annen de, ablan da, kardeşin de geliyor o zaman. Karne tatilinde ben sizi Ankara 'da misafir edeceğim” ifadelerini kullandı.