Bu kez askeri tersanede ölüm

İSTANBUL - RO-RO limanında da yük boşaltma sırasında bileği kesilen, askeri tersanede ise alevleri bastırmak isteyen iki işçi hayatını kaybetti

Tuzla tersanelerinde yaşanan işçi ölümlerinin tartışmaları sürerken bu kez askeri tersane ve RO-RO limanında iki çalışan farklı olaylarda hayatını kaybetti. Tuzla tersaneler bölgesine çok yakın olan ve askeri gemilerin bakımının yapıldığı Pendik İstanbul Tersanesi’nde çalışan Yusuf Aksungur önceki gün çıkan küçük çaplı bir yangında, alevlere ayağıyla basarak müdahale etmek istedi. Bir anda alev alan Aksungur kurtarılamadı. Pendik’teki RO-RO limanında ise yük boşaltımı sırasında bileği kesilen Yaşar Recep Rumen adlı bir işçi öldü.

Şimdiye kadar ölümlü hiç bir kazanın yaşanmadığı bildirilen Pendik’teki İstanbul Askeri Tersanesi’nde çalışan 45 yaşındaki Yusuf Aksungur, 5 Ağustos Salı günü saat 09.00 sıralarında bir geminin içinde küçük çaplı bir yangın başladığını gördü. İşçilere iş dağıtımını yapan kişilerden olan Aksungur, ayağıyla yerdeki yangını söndürmek istedi. Alevlere ayağıyla basan Aksungur’un üzerindeki giysiler bir anda alev aldı. Kısa süre içinde alevler içinde kalan Aksungur arkadaşları tarafından GATA Haydarpaşa Hastanesi’ne kaldırıldı. Vücudu büyük oranda yanan Aksungur kurtarılamazken, cenazesi Sivas’ın Suşehri ilçesine gönderildi.



Limanda da bir işçi

1999 yılından beri askeriye ait olan tersanedeki ölüm olayı şaşkınlık yarattı. Tersanede 22 iş güvenliği uzmanının görev aldığı, tüm iş güvenliği ve işçi sağlığı kurallarının uygulandığı öne sürüldü.

Pendik’teki RO-RO (konteynır) limanında UND gemisinde çalışan Yaşar Recep Rumen adlı işçinin 6 Ağustos çarşamba günü limandaki gemiden yük boşaltımı sırasında bileği kesildi. Aşırı kan kaybeden Yaşar Recep Rumen kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.



