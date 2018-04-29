Bu kaseyi 38 milyon dolara aldı

Çin'de Song Hanedanlığı'na ait bin yıllık bir porselen kase, Hong Kong'daki açık artırmada 38 milyon dolara satıldı.

Şimdiye kadar en yüksek fiyata satılan Çin porseleni olan kaseyi açık artırmaya telefonla katılan ve adı açıklanmayan bir kişinin aldığı bildirildi.

13 santimetre çapındaki kase için Sotheby's müzayede salonunda yapılan açık artırma, 10.2 milyon dolarla başladı ve 20 dakikada rekor fiyata ulaşıldı.

Kasenin sarayda fırça yıkamak için kullanıldığı belirtildi.

Sotheby's şirketinin Çin Sanatları bölümü sorumlusu Nicolas Chow, kasenin "son derece nadir" olduğunu söyledi.

Chow, "Bu fiyatı beklemiyorduk, ancak alıcılar arasında bir çekişme olacağını tahmin ediyorduk. Çünkü ne zaman böyle bir nadir parça gelse, böyle olur." dedi.

Nicolas Chow, özel şahısların elinde Song Hanedanlığı'ndan buna benzer toplam dört adet porselen eşya bulunduğunu söyledi.

2014'te Ming Hanedanlığı'na ait minik bir porselen şarap kasesi Liu Yiqian adlı iş adamı tarafından 34 milyon dolara satın alınmıştı.

Çin'in en zengin insanlarından biri olan ve büyük sanat koleksiyonuyla tanınan Liu, bu servetine ulaşmadan önce taksi şoförlüğü yapıyordu.