Bu kalp yoksul çocuklar için



Şu anda Düsseldorf’da kampanyanın sponsoru Commerzbank'ın Königsallee şubesinde sergilenen eserler, Almanya’nın Berlin, Köln, Münih gibi kentlerinde de sanatseverlerin beğenisine sunulacak. Eserler 2016'da müzayedeyle satılacak. Elde edilecek gelir dünyada yoksulluğun pençesinde bulunan çocuklara ulaştırılacak.

UNICEF verilerine göre yeryüzünde bir milyardan fazla insan açlık sınırının altında yaşıyor, milyonlarca çocuk ise yoksul. Günümüzde özellikle Afrika ülkelerinde yaşanan çatışmalar en çok çocukları etkiliyor. Durum böyle olunca yoksul çocukların sayısı da katlanarak artıyor.

Yoksul çocuklara yardım etmek amacıyla Unicef Almanya Komitesi Üyesi Heribert Klein'ın 1998’de başlattığı „UNICEF için bir kalp“ kampanyası yoksul çocuklara bir nebze de olsa el uzatılmasını, bazı temel gereksinimlerinin karşılanmasını amaçlıyor. Bugüne kadar UNICEF için değişik ressamlar tarafından yapılan kalp motiflerinin satışından 650 bin euro gelir elde edildi ve toplanan paralar yoksul ülkelerdeki yardıma muhtaç çocuklar yararına harcandı.

Almanya’dan Prof. Dr. Günther Uecker, İngiltere’den Tony Cragg, ABD’den Prof. Rita McBride, İsrail’den David Gerstein, Çin’den Qi Yang, Polonya'dan Andrzey Bednarczyk, İsviçre’den Prof. Urs Lüthi, İsveç’ten Theresa Kallrath gibi 23 ulustan sanatçı kampanyaya eserleriyle destek veriyor.

Almanya doğumlu Türk sanatçı

Bu sanatçılar arasında Almanya’da doğup büyüyen Türk kökenli ressam Meral Alma da yer alıyor. Düsseldorf Sanat Akademesi’nde resim eğitimi gören Alma ile Düsseldorf’ta kendine ait atölyede kampanya hakkında konuştuk.

Genç sanatçı kampanyada sergilen eserini tanımlarken, "Yaptığım eserin merkezinde bir balerin göze çarpıyor. Bununla neyi anlatmak istedim. UNICEF için hazırlanan kitapta da aktardığım gibi bir orkestra sevgi, umut ve iyimserlik dolu tınıları icra etmeye başlıyor. Balerin de bu tınılar eşliğinde dans ediyor. Hayat sahnesinde ağır hareketlerle dans ediyor ve dünyanın en karanlık bölgelerine ışık saçarak buraları aydınlatıyor. Balerin benim için bir yandan UNICEF çalışanlarının yılmaz azmini, diğer yandan çocukları sembolize eden umut ve iyiliği tanımlıyor. UNICEF kalbim işte bunları anlatıyor" diye konuşuyor.

Meral Alma kampanyaya Türkiye adına katılıyor. Alma’nın hamiliğini ise Düsseldorf Başkonsolosu Alattin Temür üstlenmiş. Almanya’da doğup büyüyen bir genç olarak Türkiye’yi temsil etmekten dolayı mutluluk yaşadığını söyleyen Meral Alma, "Kampanyaya Türkiye Cumhuriyeti adına katılıyorum. Bu bana gurur veriyor. Eserimi severek yaptım. Ama beni en çok gururlandıran bu hikayenin bir parçası olabilmekti. UNICEF ailesine bir katkı sunmaktan memnunum" diyerek duygularını dile getiriyor.

Hami Türk konsolosu

Meral Alma’nın kampanyada yer alması UNICEF Almanya Komitesi Üyesi Heribert Klein'in Düsseldorf Sanat Akademesi'nde sergilenen eserlerini görmesiyle mümkün olmuş. Klein, Alma’nın eserlerinden etkilenince kendisiyle tanışmış, Türk olduğunu öğrenince de kampanyaya Türkiye adına katılmaya davet etmiş.

Meral Alma gelinen süreci şu sözlerle anlatıyor:

"Bana kampanyayı anlatıp Türkiye adına bir kalp yapmak isteyip istemediğimi sordu. Düsseldorf’taki Türkiye Başkonsolosu Alattin Temür Türkiye adına kampanyanın hamiliğini üstlenmeye hazır olduğunu söyledi. Kendisi çok iyi bir insan. Muavin Konsolos Nesrin Tuncay da büyük destek verdi. Serginin açılışına katıldılar. Kampanyaya herkes severek destek veriyor.“