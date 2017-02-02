Bu kafe bozulan eşyalarınızı ücretsiz bir şekilde tamir ediyor!

Ekolojik topluluk Yeryüzü Derneği’nin, geçensene aralık ayında Kadıköy’deki merkezlerinde kurduğu Repair Cafe, 5 Şubat’ta dördüncü etkinliğini gerçekleştirecek.

Her ayın ilk pazar günü açılan kafede, bozulan eşyalar ‘Atma, dönüştür. Onar, yeniden kullan’ mottosuyla gönüllüler tarafından ücretsiz bir şekilde tamir ediliyor.

Mekâna bozuk elektronik ve ahşap eşyalarınızı, oyuncaklar, dikiş ve tekstil ürünlerini tamir edilmesi için getirebilirsiniz. Kafe, her ayın ilk Pazar günü 12:00 - 15:00 saatlerinde açık.