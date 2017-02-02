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Yaşam

Bu kafe bozulan eşyalarınızı ücretsiz bir şekilde tamir ediyor!

Kafe, her ayın ilk pazar günü 12.00 - 15.00 saatlerinde açık

02 Şubat 2017 15:50

Ekolojik topluluk Yeryüzü Derneği’nin, geçensene aralık ayında Kadıköy’deki merkezlerinde kurduğu Repair Cafe, 5 Şubat’ta dördüncü etkinliğini gerçekleştirecek.

Her ayın ilk pazar günü açılan kafede, bozulan eşyalar ‘Atma, dönüştür. Onar, yeniden kullan’ mottosuyla gönüllüler tarafından ücretsiz bir şekilde tamir ediliyor.

Mekâna bozuk elektronik ve ahşap eşyalarınızı, oyuncaklar, dikiş ve tekstil ürünlerini tamir edilmesi için getirebilirsiniz. Kafe, her ayın ilk Pazar günü 12:00 - 15:00 saatlerinde açık.

ETİKETLER

Ekolojik topluluk Yeryüzü Derneğibozuk eşyatamirücretsizRepair CafeKadıköy

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