T24 LogoT24 Logo
Politika

'Bu kadar ahlaksız, cife, rezil ve müptezel bir dönem hatırlamıyorum'

Mehmet Altan, 22 Temmuz operasyonunu 'ahlaksız ve onursuzca yürütülen bir süreç' olarak yorumladı

05 Ağustos 2014 15:18

Prof. Mehmet Altan emniyet mensuplarına yönelik başlatılan 22 Temmuz operasyonuna ilişkin, "Türkiye'de hekes her şeyi görüyor. Ben bu kadar ahlaksız, cife, rezil ve müptezel bir süreç hatırlamıyorum. Bir dönem de hatırlamıyorum." dedi.

Bugün TV'de açıklamalarda bulunan Mehmet Altan "Ergenekon ve Balyoz'un rövanşı mı alınıyor?" sorusuna cevap veren Mehmet Altan, 

 

'Hırsızlığı aklamayınca 'kumpas' dediler'

 

Yolsuzluk iddialarından kurtulamayan AKP'nin "kumpas" iddialarını gündeme getirdiğini dile getiren Altan, "Hırsızlık, yolsuzluk ve rüşvet sürecine birisi projektör yaktığı zaman artık sen gayri meşru bir durumu düşüyorsun.Bunu gidip aklamadığın için, temize çıkamadığın için senin ittifak yapacağın unsurlar gayri meşru unsurlardır" şeklinde konuştu.

ETİKETLER

mehmet altanakpak partibaşbakan erdoğan22 temmuzpolisoperasyonemniyetahlaksızca dönemhatırlamıyorumyolsuzluk

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Bekir Ağırdır: İktidarın milliyetçi ve dini söylemi artık toplumda karşılığını...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

ABD'den BM'ye mektup: İran ile ön koşulsuz masaya oturmaya hazırız...

Karton bilgisayarlı bilişim dersi haberleştirilmişti; il milli eğitim müdürlüğünden okul...

İBB Başkanı İmamoğlu ve Alçı arasındaki Kanal İstanbul diyaloğu sosyal...

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Ukrayna Ulusal Güvenlik Konseyi açıkladı: İran'da düşen uçakta Rus füzesi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24