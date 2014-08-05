'Bu kadar ahlaksız, cife, rezil ve müptezel bir dönem hatırlamıyorum'

Prof. Mehmet Altan emniyet mensuplarına yönelik başlatılan 22 Temmuz operasyonuna ilişkin, "Türkiye'de hekes her şeyi görüyor. Ben bu kadar ahlaksız, cife, rezil ve müptezel bir süreç hatırlamıyorum. Bir dönem de hatırlamıyorum." dedi.

Bugün TV'de açıklamalarda bulunan Mehmet Altan "Ergenekon ve Balyoz'un rövanşı mı alınıyor?" sorusuna cevap veren Mehmet Altan,

'Hırsızlığı aklamayınca 'kumpas' dediler'

Yolsuzluk iddialarından kurtulamayan AKP'nin "kumpas" iddialarını gündeme getirdiğini dile getiren Altan, "Hırsızlık, yolsuzluk ve rüşvet sürecine birisi projektör yaktığı zaman artık sen gayri meşru bir durumu düşüyorsun.Bunu gidip aklamadığın için, temize çıkamadığın için senin ittifak yapacağın unsurlar gayri meşru unsurlardır" şeklinde konuştu.