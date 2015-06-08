Hangi ünlü isimler seçildi, hangileri parlamento dışı kaldı?

7 Haziran 2015 seçim sonuçlarının netleşmesiyle parlamentoya girecek isimler de ortaya çıktı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın damadı Berat Albayrak, TBMM'ye girmeye hak kazandı. İstanbul'da 1. sıra adayı Ekmeleddin İhsanoğlu da yeni dönemde milletvekili olarak Meclis’teki yerini alacak. Sonuçlara göre CHP İstanbul’dan 11 milletvekili çıkardı. CHP İstanbul 2. Bölge 9 sıradaki adayı Mustafa Sarıgül milletvekili seçilemedi. Öte yandan 10 Kasım'da Atatürk için gazetelere verdiği 'Olmasaydın da olurduk' ilanı ile tepki çeken ve AK Parti'den Uşak ikinci bölgeden aday gösterilen Eyüp Gökhan Özekin seçilemedi.

77 yaşındaki Deniz Baykal, Meclis'in en yaşlı üyesi olarak Meclis Başkanı seçimine kadar TBMM'nin geçici başkanlığını üstlenecek. Baykal, aynı zamanda Meclis'in en eski vekilllerinden biri olma özelliğini de koruyacak. Baykal;15, 16, 18, 19, 20, 22, 23 ve 24. dönemlerde milletvekili olarak Parlamento'da yer aldı.

Meclis'in bir diğer kıdemli milletvekili ise Murat Başesgioğlu oldu. 18. Dönem'den beri Meclis'te olan ve farklı partilerde yer alan Başesgioğlu, 25. Dönem Parlamentosu'na MHP İstanbul Milletvekili olarak girdi.

72 yaşındaki MHP İstanbul Milletvekili Ekmeleddin İhsanoğlu ile 72 yaşındaki HDP Mersin Milletvekili seçilen Dengir Mir Mehmet Fırat da Meclis'in diğer yaşlı üyeleri oldu.

Ergenekon sanığı Dursun Çiçek de Meclis'te

Kamuoyunun Ergenekon davası ile tanıdığı Dursun Çiçek CHP'den, Avrupa Alevi Konferderasyonu Başkanı Turgut Öker HDP'den İstanbul Milletvekili seçildi.

Müzisyen Uğur Işılak AKP'den, eski milli futbolcu Saffet Sancaklı MHP'den seçilirken; bağımsız olarak seçimlere giren İstanbul Milletvekili Hakan Şükür ise bu kez başarılı olamadı.

İstanbul 2. bölgeden bağımsız milletveki adayını olan ünlü sanatçı Metin Şentürk, seçmenden beklediği ilgiyi göremedi. Ünlü sanatçı yaklaşık 3500 oy alarak büyük hayal kırıklığı yaşadı.

MHP İstanbul 3. Bölge 'den 6. sıra adayı olan pyuncu Mehmet Aslan da meclis dışında kalan isimler arasında yer aldı.

Bağımsız vekil yok

25. Dönem Parlamentosu'na hiçbir bağımsız aday milletvekili olarak giremedi.

Eski İçişleri Bakanı Efkan Ala Erzurum'dan, Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş Ordu'dan ilk kez milletvekili seçildi. AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Süleyman Soylu Trabzon, Yasin Aktay Siirt, Abdulhamit Gül Gaziantep, CHP Genel Başkan Yardımcıları Murat Özçelik ve Mehmet Bekaroğlu İstanbul'dan, Selin Sayek Böke ise İzmir'den Milletvekili seçildi.

AKP'nin yıkıldığı Diyarbakır'da Ensarioğlu parlamento dışında kaldı

Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz bu kez Bingöl yerine Diyarbakır'dan seçildi. Yılmaz, AKP'nin Diyarbakır'daki tek temsilcisi oldu.

Diyarbakır 2. sıra adayı Mehmet Selim Ensarioğlu ise parlamneto dışında kaldı.

Danışmanlar Meclis'te

Eski Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Mustafa İsen, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Başdanışmanı ve konuşma metinlerini kaleme alan Aydın Ünal ile danışmanlarından Ali İhsan Arslan, TBMM Başkanı Cemil Çiçek'in özel kalem müdürlüğünü yapan Mücahit Durmuşoğlu, Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun danışmanlarından Ali Sarıkaya ile Ertan Aydın da milletvekili seçildi.

Bir süre Meclis dışında kalan eski Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Zeki Çakan MHP Zonguldak, eski Kültür Bakanı Fikri Sağlar CHP Mersin, eski Maliye Bakanı Zekeriya Temizel CHP İzmir Milletvekili olarak yeniden Parlamento'ya girmeyi başardı.

Eski Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu, eski Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birlikleri Merkez Birliği Başkanı Abdülkadir Akgül de farklı kesimlerin temsilcisi olarak Meclis'te yer alacak.

Azınlık temsilcileri de Meclis'te

Bazı milletvekillerinin ise seçim bölgeleri değişti. Bunlar arasında yer alan HDP Grup Başkanvekili Pervin Buldan Iğdır'dan İstanbul'a, Leyla Zana Diyarbakır'dan Ağrı'ya, Ertuğrul Kürkçü Mersin'den İzmir'e kaydırıldı. HDP'nin Ankara'dan seçilen tek ismi Sırrı Süreyya Önder oldu. Abdullah Öcalan'ın yeğeni Dilek Öcalan ile Ermeni temsilcilerden Garo Paylan HDP'den, Markar Esayan AKP'den, Selina Özuzun Doğan CHP'den, Süryani temsilcilerinden Erol Dora HDP'den, Romanların temsilcisi Özcan Purçu da CHP'den milletvekili seçildi.

Eski Diyarbakır Belediye Başkanı Osman Baydemir, eski Ordu Belediye Başkanı Seyit Torun, eski Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Akaydın, eski Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki, eski Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Celal Doğan, eski Tunceli Belediye Başkanı Edibe Şahin, İzmir Buca eski Belediye Başkanı Cemil Şeboy ile İzmir Bornova eski Belediye Başkanı Kamil Okyay Sındır da milletvekili oldu. Eski Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül ise seçilemedi.

Akademisyenler Mazhar Bağlı, Mithat Sancar, Hüseyin Yayman, Osman Can ve Ümit Özdağ, Yazar Orhan Miroğlu ile Muhsin Kızılkaya, Sezai Temelli, hukukçu Reşat Petek, geçen dönem yeni Anayasa çalışmalarına katılan HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Meral Daniş Beştaş da yeni dönemin milletvekilleri oldu.

Gazeteciler Tuncay Özkan, Utku Çakırözer, Mustafa Balbay, Şamil Tayyar, Enis Berberoğlu ve Eren Erdem de milletvekili olarak Meclis'e girdi.

Kadın temsilciler

Konya'dan milletvekili seçilen ve başörtüsü yasağını AİHM'e taşıyan Leyla Şahin Usta, Uludere'de öldürülenlerin yakınlarından Ferhat Encü, Sivas Madımak katliamında yaşamını yitiren Şair Metin Altıok ile yazar Füsun Akatlı'nın kızı olan Zeynep Altıok Akatlı, eski Avrupa Parlamentosu Milletvekilliği yapan Feleknaz Uca, hukukçu Şenal Sarıhan, uzun yıllar AKP Kadın Kolları Başkanlığı'nda görev yapan Ayşe Keşir, başörtüsü için mücadele eden Hüda Kaya ile Seher Akçınar Bayar, Meclis'in yeni isimleri oldu.

Eski Merkez Bankası Başkanı Durmuş Yılmaz MHP Uşak, eski Maliye Bakanı Müsteşarı Naci Ağbal AKP Bayburt, eski Borsa İstanbul'un Başkanı İbrahim Turhan ise AKP İzmir milletvekili seçildi.

Aynı ailenin üyelerinden Celadet Gaydalı HDP Bitlis'ten milletvekili seçilirken, AKP adayı olarak seçimlere giren Edip Safter Gaydalı ise milletvekili olamadı.