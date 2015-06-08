Yüksek Seçim Kurulu seçim yasaklarını kaldırmayı unuttu!

Geçmiş seçimlerin neredeyse tamamında seçim yasaklarını yasal sürenin sonuna kadar bekletmeden kaldıran Yüksek Seçim Kurulu, 7 Haziran seçimlerinde aksi yönde davrandı. Daha önceki seçimlerde yasağpı saat 19.00 civarında kaldıran YSK, bu seçimlerde sandıkların tamamına yakınının açılmasına rağmen saat 21.00'e kadar yasağı kaldırmadı.

YSK'nın seçim yasaklarını kaldırmamasına rağmen birçok internet sitesi ve televizyon kanalı, seçim sonuçlarını aktarmaya başladı. Bu yayınlar sırasında yasağı sürdüren YSK bir açıklama yaparak, yasakları ihlal edenlerin cezalandırılacağını duyurdu.

Sandıkların tamamına yakınının açıklanmasına rağmen yayın yasağının kaldırılmaması, sosyal medyada da birçok kişinin tepkisini çekti.