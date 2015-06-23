Bu ipuçlarını okumadan tatil hazırlığı yapmayın!

Tatilinizi planladınız ve bir an önce yola çıkmak için sabırsızlanıyorsunuz. Ancak önünüzde yapılması gereken önemli bir görev var: Bavul hazırlamak!

Ancak pratik ipuçlarıyla bu eziyetten kurtulabilirsiniz. İşte bavul.com’un derlemesiyle bavul hazırlamanın püf noktaları:

1- Taşıyacağınız valizin boyunun dikkatli seçmelisiniz! Eğer uçak seyahati planladıysanız, valiz için, kabin boy tercih ederek, valizinizi kabine almak, hem kaybolma riskinin, hem de indiğinizde boş yere bekleme sıkıntısının önüne geçeceğinden avantaj sağlar. Yine de illa ki büyük boy tercih ediyorum diyorsanız, valizinize irtibat numaranızı iliştirmeyi ihmal etmeyin! Uçak seyahatleriyle ilgili bir diğer önemli nokta ise, valizinizde taşımaya hakkınız olan malzemelerle ilgili önceden bilgi edinmek!

2-Hazırlık aşaması için yapmanız gereken ilk şey “bavul hazırlama listesi” oluşturmak! Aldığınız her not için “buna gerçekten ihtiyacım var mı?” sorusunu sormayı ihmal etmeyin. Böylece fazlalıkların önüne geçmiş olursunuz.

3-Valiz yerleştirme konusunda işe önce kıyafetlerinizle başlayın. Kalın kumaşlı ya da ağır kıyafetleri en alta koymaya dikkat edin. Kıyafetlerin mümkün olduğunca düzgün katlanması ve yerleştirilmesi çok önemli, çünkü en fazla yer bu aşamada kazanılıyor. En üste, en önce kullanacağınız eşyalarınızı yerleştirmeye dikkat edin. Pijama, havlu gibi, elinizi attığınızda hemen bulmak isteyeceğiniz eşyaların en üstte, kolay ulaşılır olması sizi inanılmaz rahatlatacaktır.

4-Ayakkabı seçimi konusunda, eğer uzun süreli bir tatil planı yapmadıysanız, valizin boyutuna göre en fazla bir-iki ayakkabıyla sınırlı kalmaya çalışın! Ayakkabılarınızı tüm eşyalarınızı yerleştirdikten sonra en üste bırakın.

5-Kişisel bakım eşyalarının seyahat boyunu edinmeyi ihmal etmeyin. Böylece bavulunuzda önemli bir boşluk yaratmış olacaksınız.

6-Bir diğer ipucu da tüm bölmeleri, cep ve fermuarlı alanları olabildiğince değerlendirmeye çalışmanız. O küçük alanların ne kadar çok eşya toplayabildiğine hayret edeceksiniz!

7-Her seyahat için, kişisel bakım dışında mutlaka yanınıza almanız gereken şeylerin başında ağrı kesiciler gibi acil durumlar için bulundurmanız gereken ilaçlar geliyor. Eğer düzenli kullanmanız gereken başka ilaçlar varsa onları da almayı ihmal etmeyin.

8- Elektronik cihazlarınızın şarj aletlerini yanınızda bulundurmanız çok önemli. Özellikle de telefonunuzunki. Tatilde dinlenmeye ve eğlenmeye ayıracağınız vakti şarj aleti aramakla kaybetmeye hiç gerek yok!

9-Bazı eşyaları da valizinizde değil, el çantanızda bulundurmanız gerekiyor. Cüzdan, yurtdışına çıkıyorsanız pasaport, nakit para, telefon gibi önemli eşyalarınızı mutlaka el çantanızda tutun. Elektronik cihazlarınızı, fotoğraf makinenizi, varsa laptop’unuzu ya da kıymetli eşyalarınızı da hasar görme riskine karşı mutlaka el çantanızda taşımalısınız.

10-Eğer uçak seyahati gerçekleştiriyorsanız valizinizin kontrol için açılabileceğini unutmayın! Dolayısıyla eşyalarınızı mümkün olduğunca muntazam ve valiz açıldığında ortalığa saçılmayacak biçimde yerleştirmeye özen gösterin!