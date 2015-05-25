'Bu ilaç intihara yol açıyor'

İngiltere’de 2 yıl içerisinde akne tedavisinde kullanılan Roaccutane’a bağlı 20 intihar gerçekleşti.

İngiltere’de 2012 - 2014 yılları arasındaki vakalar baz alınarak hazırlanan araştırmada, bu yıllar içerisinde 218 kişide ilacın yan etkilerinin saptandığı rapor edildi. Sivilce tedavisinde kullanılan Roaccutane, cildin sebum üretimini azaltarak, siyah ve beyaz noktaların oluşumunu engelliyor. İçerisinde antibiyotik bulunmayan Roaccutane, akne oluşumunu tetikleyen bakterileri yok etme özelliğine de sahip.

Milliyet'te yer alan habere göre, intihara yol açtığı konusunda uzun tartışmalara neden olan ilacın kutusuna 1998 yılında ‘intihara yol açabilir’ uyarısı eklenmişti.

Tedavisi yüzde 99 başarılı sonuçlar veren ilacın yan etkilerinin ise oldukça tehlikeli olduğu iddia ediliyor. İlaç ile intihar eğilimi hakkında bilimsel bir kanıt bulunmasa da, doktorlar ilacı kullanan kişilerin kayıtlarını tutmak şartıyla ilacı reçeteye yazabiliyor.

2014 Kasım ayında yapılan bir araştırma ile de Roaccutane’un psikiyatrik bozukluklarla ilişkisini gösteren bir rapor da yayımlanmıştı.