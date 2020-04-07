"Bu iktidar hem gazetecileri hem de gazeteyi tutukluyor"

İnfaz düzenlemesinde Basın İlan Kurumu'nun resmi ilan yayımlama hakkı vermediği gazetelerin cezaevlerine alınmayacağı maddesine muhalefet şerhi kondu. Bu durumun keyfiyete dönüşebileceğine değinen CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen,, ‘’En yakın örneği BirGün ve Evrensel gazetelerine yapılan haksızlıkla görüldü’’ dedi. "Bu iktidar hem gazetecileri tutuluyor hem de gazeteyi tutukluyor" ifadelerini kullanan Antmen, yasanın geçmesi haline Basın İlan Kurumu'nun cezaevlerinde istediği gazeteyi yasaklayabileceğini kaydetti.

İnfaz düzenlemesindeki muhalif gazeteleri etkileyecek hükümlere şerh kondu. CHP, Ceza İnfaz düzenlemesindeki cezaevlerine, Basın İlan Kurumu(BİK) aracılığıyla resmi ilan ve reklam yayımlama hakkı bulunmayan gazetelerin kabul edilmeyeceği hükmüne muhalefet şerhi verdi.

Şerhte, ‘Basın İlân Kurumu aracılığıyla resmî ilan ve reklam yayınlama hakkı bulunmayan’ların hükümlülere verilmeyeceğine yönelik maddenin hukukun belirlilik ilkesiyle çelişki yarattığına değinildi.Hükümlülerin haklarına da sınırlandırma getirileceğine değinilen muhalefet şerhinde, şöyle denildi:

‘’Basın İlan Kurumu’nun sistematik hale dönüştürdüğü eleştirel gazetecilik yapan yayın organlarına yönelik resmi ilan kesme cezaları göz önüne alındığında, hükümlülerin haber alma hakkının engellendiği tartışmasız şekilde görülecektir. Basın İlan Kurumu aracılığıyla resmi ilan ve reklam yayınlama hakkı bulunmayan gazetelerin nasıl tespit edileceği belli koşullara bağlı olup şartları yerine getirmeyen gazeteler tam ya da belirli sürelerle bu haktan mahrum edilebilmektedir.’’

"Madde iptal edilmeli"

Düzenlemedeki hükümlere ilişkin değerlendirmelerde bulunan CHP'li Alpay Antmen, şu ifadeleri kullandı: ‘’BİK aracılığıyla resmi ilan ve reklam yayınlama hakkının kaldırılmasında siyasi düşüncelerin de rol oynayabileceği aşikâr. Bunun en yakın örneği, 2019 Aralık döneminde BirGün ve Evrensel gazetelerine yapılan haksızlık ile görüldü. BİK o dönemde BirGün ve Evrensel gazetelerine ilan ve reklam akışını durdurma kararı almıştı. Gerekçe olarak da gösterilen haberler; halkın haber alma özgürlüğü içerisinde bulunan haberler olmasına rağmen bu Anayasa’ya aykırı durdurma kararı alınmıştı.’’

Gazetelerin BİK’e bağlı olmak zorunda olmadığının altını çizen Antmen, ‘’Maddenin bu şekliyle TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilmesi ile hem cezaevlerinde ve bağlı birimlerde bulunan gazete okuyucularının hakkı gasp edilecek hem de iktidara muhalif olan, gerçekleri yazan ve objektif habercilik yapan gazetelerin haklarının gasp edilmesinin önü açılacak. Bu iktidar hem gazetecileri tutuluyor hem de gazeteyi tutukluyor. Bu yasa bu şekilde Meclis Genel Kurulundan geçerse BİK istediği gazeteyi cezaevleri ve ilgili kurumlarda yasaklayabilecek. Bu yanlıştan derhal dönülmeli ve genel kurulda bu madde iptal edilmeli’’ diye konuştu.

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