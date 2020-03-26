İnfaz düzenlemesinde 'fırsatçılık':  Basın İlan Kurumu'ndan ilan almayan gazeteler cezaevine alınmayacak

Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını sonrası tekrar gündeme gelen ve Meclis'ten kısa zamanda geçirilmesi beklenen infaz paketine, Basın İlan Kurumundan (BİK) ilan almayan gazetelerin cezaevlerine alınmamasını düzenleyen bir madde eklendi. CHP Parti Meclisi Üyesi İlhan Cihaner, düzenleyeme tepki gösterdi ve 'fırsatçılık' olarak nitelendirdi.

Cezaevinde bulunan gazetecileri, siyasetçileri kapsamayacağı ve cinsel saldırı suçlarına indirim getireceği için eleştirilen 3. Yargı Paketi'nde cezaevlerine Basın İlan Kurumu tarafından ilan verilmeyen yayınların alınmaması öngörülüyor.

Duruma tepki gösteren CHP PM üyesi İlhan Cihaner, "İktidardan bir fırsatçılık ve atı alıp Üsküdar’a geçme klasiği daha! Ne ilgisi varsa İnfaz Yasa teklifine/çalışmasına, Basın İlan Kurumu’ndan ilan ve reklam almayan gazetelerin cezaevlerine alınmasına yasak getirilmesi hükmü konulmuş," ifadelerini kullandı.

Basın İlan Kurumu, daha önce BirGün, Evrensel ve Yeni Asya gazetelerine keyfi gerekçelerle ilan yasağı getirmişti.

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