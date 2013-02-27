Bu icat ayaklarımızı yerden kesecek

Alman mucit Fritz Unger, jet itiş gücüyle havalanan kanatlara sahip olan ‘Skyflash’ adı verilen bir donanım geliştirdi. Yüksekten atlayarak değil, yerden havalanarak uçmayı sağlayacak özellikli Skyflash ile yapılan ilk denemelerde yerden havalanmaya çok yaklaşıldı.

Ağırlığı 25 kg olan Skyflash, başarılı olması halinde maksimum 161 kg ile havalanabilecek. 25.4 santim uzunluğundaki alt gövdesi, bozuk arazilerde de kolayca havalanmayı sağlayacak.

<br /> <br /> Kanatlı jet takımıyla gösteriler düzenleyen <strong>Yves Rossy </strong>ve Uzay’dan Dünya’ya atlayan <strong>Felix Baumgartner</strong>’den etkilenen Unger, ‘pilotluğa 14 yaşında başladığını ve o günden bu yana uçak olmadan uçmayı hayal ettiğini’ söyledi.



Kullanımı kolay



Bilekteki görsel ekranın yanı sıra, pilotun sağ elinde gazı kontrol eden bir kontrol cihazı var. Hızlanma ve yön değiştirme, pilotun gövde hareketlerine bağlı olarak değişiyor.Unger, manevralarda jet motorundan çıkan aleve karşı korunmak amacıyla, ısıya dayanıklı botlar giyiyor.

Skyflash’ın seyir hızı saatte 126 km. Erişebildiği irtifa ise 3600 metre olarak gösteriliyor. Bir saat havada kalabilen Skyflash, 100 km menzile sahip.

Unger ve ekibi, yeni denemelerde bulunmak ve icatlarını geliştirmek için küçük ölçekte kanatlar yapmaya devam ediyor. Maliyeti küçük tutmak için alüminyum, kontrplak kaplama ve plastik kullanılıyor.

Unger, başarılı olmaları halinde Skyflash I adını verecekleri fiberglas itiş takımı üreteceklerini ve daha güçlü bir motorla menzili artıracaklarını söyledi. Alman mucidin başarısı, bir gün teknik olarak bulutlara çıkmamızı sağlayabilir.