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Yaşam

'Bu hayat buraya kadarmış' deyip kaybolan Gamze bulundu

Fatma Y.A. kardeşi Gamze Y.'nin bir aile tarafından bulunarak eve götürüldüğünü söyledi

07 Şubat 2015 11:04

Antalya'da salı akşamı yakınlarına 'Bu hayat buraya kadarmış' diye mesaj gönderdikten sonra kaybolan Gamze Y. (33) bulundu.

Doğan Haber Ajansı’ndan Mustafa Kozak’ın haberine göre,  abla Fatma Y.A. kardeşinin bulunma hikâyesini şöyle anlattı:

“Kardeşimin kayıp haberleri yayılınca perşembe gecesi beni bir kadın aradı. Karaalioğlu Parkı’nda kardeşimi bir kayanın üzerinde başına kapişonunu geçirmiş vaziyette gördüklerini, tedirgin olup evlerine götürdüklerini söyledi. Durumuna üzüldükleri için polise gitmemişler ve onu misafir etmişler.” 

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