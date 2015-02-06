'Hayat bu kadarmış' mesajı attı, 4 gündür ulaşılamıyor

Antalya’da oğlu ve annesiyle birlikte yaşayan 33 yaşındaki Gamze Yoldaş’tan 4 gündür haber alınamıyor. Yakınlarına "Bu hayat bu kadarmış" mesajını atan Yoldaş’ın hayatından endişe eden ailesi polise başvurdu.

Muratpaşa ilçesinde oturan ve eşinden 8 yıl önce ayrılan, 12 yaşındaki oğlu ve annesiyle birlikte yaşayan Gamze Yoldaş, geçen Salı akşamı yakınlarına, "Bu hayat buraya kadarmış" diye mesaj attıktan sonra telefonunu kapattı ve bir daha kendisinden haber alınamadı. Gamze Yoldaş’ın ablası Fatma Yener Arı, 2 aydır Uncalı’da bir emlak şirketinde çalışan kardeşinin Salı akşamı saat 19.26’da kendisine, ağabeyleri Şevki Yücel Yoldaş ve Caner Umut Yoldaş ile kuzenine kısa mesaj gönderdiğini, ardından telefonunu kapattığını ve bir daha kendisinden haber alınamadığını söyledi.

Gamze Yoldaş’ın mesajında "Hepimizi çok seviyorum. Bu hayat buraya kadarmış. Anneme babama, canım oğluma iyi bakın" diye yazdığını ifade eden Fatma Yener Arı, "Kardeşim Kız Meslek Lisesi mezunu. Kaçarak bir evlilik yapmıştı ama sonrasında çok mutsuz oldu. Eşinden ayrıldı ve hareketli bir yaşantısı vardı. 8-9 ay işsiz kaldıktan sonra 2 ay önce bir gayrimenkul şirketinde çalışmaya başladı. İşyerindeki arkadaşları Gamze’nin bir haftadır psikolojisinin bozuk olduğunu, sıkıntılı olduğunu gözlemlemiş ama onlara da bir şey söylememiş. Polise kayıp başvurusunda bulunduk. Hayatından endişe ediyoruz" diye konuştu.