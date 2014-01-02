Bu hastane adamı hasta eder

İstanbul'un en önemli hastanelerinden biri olan Üsküdar Devlet Hastanesi çürümüş kolonlar, pas tutmuş banyolar, moloz alanına dönen hastane bahçesi, açıkta duran atıklar ve mikrop yuvasına dönen tuvaletler gibi bir sürü sorun ile gündeme geldi. İnternet sitesinde ‘uluslararası standartlarda hizmet’ verdiği belirtilen hastane sağlıklı bir insanı bile hasta edebilecek dercede mikrop yuvasını andırıyor.

1950 yılında ‘polis prevantoryumu’ olarak hizmete açılan Üsküdar Devlet Hastanesi, 1978 yılından itibaren ‘Polis Hastanesi’ adıyla hizmet vermeye devam etti. 2005 yılında Üsküdar Devlet Hastanesi ismi verilen ve 29 polikliniği ile günde ortalama 2500, yılda ise 900 bin hastaya hizmet veren hastane, 1999 depreminden sonra adeta kaderine terk edilmiş. En son 1985 yılında yılında güçlendirildiği belirtilen Üsküdar Devlet Hastanesi zayıflamış kolonları, dökülmüş sıvaları, çatlamış duvarları ve paslı demirleri ile adeta faciaya davetiye çıkarıyor.

Banyo ve tuvaletler mikrop yuvası

İdris Emen'in Radikal'de yer alan haberine göre, Yüzlerce hastanın muayene için sıra beklediği poliklinik servisinin havalandırma sistemi yok. Koridorlarda bulunan inşaat malzemeleri, gelişi güzel yığılmış tıbbi cihazlar ve tuvaletlerin önüne bırakılan yatak çarşafları ilk bakışta dikkat çekiyor. Laboratuvarda kullanılmış tıbbi malzeme atıkları, siyah poşetler içinde kapının önüne yığılmış. Normalde bunların özel konteynerler içinde toplanıp tıbbi atık bölümüne alınması gerekiyor. Aksi durumda barındırdığı virüsler nedeniyle diğer hastaları tehdit ediyor. Yatan hasta servislerinin içinde bulunan banyolarda demir aksam pas tutmuş, tuvaletler tıkanmış, sabun, peçete gibi hijyenik malzemeler ise yok. Hastanenin hemen hemen bütün tuvalet giderleri bozuk. Koku hastaneye yayılmış, tuvalet ihtiyacını gidermek bir yana, görüntüye bile tahammül edilemiyor. Personel ve hastane yönetimi için kullanılan tuvaletleri de geziyoruz. Onlardaki durum hastaların kullandığına nispeten daha iyi görünüyor. Yönetim katı tuvaletlerinde en azından peçete, sabun ve el havlusu bulunuyor.

İnceleme başlatıldı

Üsküdar Devlet Hastanesinin yenilendiğini ve bu sebeple temizlikte bazı sorunlar yaşandığını kabul eden İstanbul Anadolu Kuzey Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği konuyla ilgili yaptığı açıklama şunları dile getirdi: “Üsküdar Devlet Hastanesi binası eski bir yapı olduğundan yenileme çalışmaları hızla yapılmakta olup bu çalışmaların hizmeti aksatmayacak şekilde, aşama aşama yapılmasına özen gösterilmektedir. Bu sebeple hastane içerisinde tadilatta olan bölümler zaman zaman göze çarpmaktadır. 2013 yılı için Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Hastane Enfeksiyonları Bilimsel Danışma Kurulu’nun yaptığı değerlendirmede, ulusal hastane enfeksiyonları sürveyans ağı verilerince Üsküdar Devlet Hastanesi’nin enfeksiyon yayılma hızının Türkiye ortalaması ile paralel seviyede olduğu gözlemlenmiştir. Temizlikle ilgili tarafımızca inceleme başlatılmıştır.’’

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