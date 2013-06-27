Bu hafta vizyonda hangi yeni filmler var?

Dünya: Yeni Başlangıç

Hikaye günümüzden uzak bir gelecekte, kurgusal bir dünyada geçer. Dünya ,içerisinde yaşayanlar tarafından terk edilmiş, insanlar artık yaşamlarını başka gezegenlerde sürdürmeye başlamıştır. İnsanlar dünyayı terk ettikten 1000 yıl kadar sonra yaptıkları bir yolculuk sırasında uzay gemileri arızalanan küçük Kitai ve babası Cypher dünyaya gitmek zorunda kalırlar , Cypher ciddi anlamda yaralanmıştır ve terk edilmiş dünyada , tuhaf yaratıklar ve korku dolu tehlikeli olaylarla mücadele etmek zorunda kalırlar. 'Altıncı His' ile gerilim türüne yeni ve öncül bir yorum getiren ve ardından çektiği yapıtlarla kendi ekolünü oluşturan M. Night Shyamalan imzalı filmin başrollerinde Will Smith ve oğlu Jaden Smith yer alıyor.

Dehşet Kaseti-VHS

Geçen yıl çıkan ilk filmin devam niteliğinde olan "Dehşet Kaseti-VHS", kayıp bir öğrenciyi arayan iki dedektifin yaşadıklarını beyaz perdeye taşıyor.

Simon Barrett, Jason Eisener, Gareth Evans, Gregg Hale, Eduardo Sanchez, Timo Tjahjanto ve Adam Wingard'ın yönettiği korku ve gerilim filmi, 5 ayrı bölümden oluşuyor.

Kayıp bir öğrenciyi arayan iki özel dedektif öğrencinin terk edilmiş evde buldukları VHS kasetleri koleksiyonunda karşılaştıkları tüyler ürpertici ve sıra dışı görüntülerin yer aldığı filmde, Oka Antara, Kelsy Abbott, Hannah Al Rashid, Fachry Albar, Devon Brookshire rol alıyor.

Ölüm Kapanı

Kim Tae Kyung imzasını taşıyan "Ölüm Kapanı" filminde, Bo-yeong Park, Won Joo, Byeol Kang, Lee Malg Eum, Choi Ji Heon rol alıyor.

Jeong-mi, ailesi başka bir ülkeye taşındığından beri ablasıyla yaşamaktadır. İnterneti çoğunlukla kendi yaptığı videolarla doldurmaktadır. Bir arkadaşının yardımıyla , yasaklanmış bir videoyu illegal olarak ele geçirirler. Ne yazık ki çok kısa bir zaman sonra videoyu izleyen herkesin başına kötü şeyler gelmeye başlar. Şimdi ablası See Hee genç kardeşini bu videonun lanetinden kurtarmalıdır. Çünkü kardeşi gitgide aklını kaybetmek üzeredir, ya da başına daha da kötü birşey gelmesinden endişe duymaktadır.

Hayalet Öğrenciler

Hayaletleri görmek ve onlarla konuşabilmek gibi özel yeteneklere sahip bir öğretmenin bir grup hayalete, liseden mezun olabilmeleri için yardım etmesini konu alan "Hayalet Öğrenciler" filminin yönetmen koltuğuna Javier Ruiz Caldera oturdu.

Cristobal Garrido ve Adolfo Valor'un kaleme aldığı filmde, Alexandra Jimenez, Silvia Abril, Carlos Areces, Ana Fernández, Raul Arevalo rol aldı.

Modesto öğretmenlik yapmaktadır ve bazen ölülerle iletişime geçebilmektedir. Bu yüzden psikiyatristlere tonlarca para döken Modesto, birçok okuldan da bu yüzden kovulmuştur. Sonunda kendine bir lisede iş bulan Modesto'nun görevi 5 öğrencinin son sınıfı bitirmelerine yardım etmektir ama işi hiç de kolay olmayacaktır. Çünkü bu 5 öğrenci 20 seneden uzun zamandır ölüdür.

Kayıp Umutlar

Gus Van Sant'ın yönettiği "Kayıp Umutlar" filminde, Matt Damon, John Krasinski, Frances McDormand ile Rosemarie Dewitt'in rol aldı.

Senaryosu Dave Eggers'ın öyküsünden John Krasinski ve Matt Damon tarafından uyarlanan filmde, bir enerji şirketinde çalışan iki iş arkadaşının, ekonomik krizden çok etkilenen bir kasaba halkına yer altındaki değerli doğalgaz kaynaklarının kullanımı için sundukları teklife bazı kişilerin direnmesi konu ediliyor.

Aşk Taktikleri

Raphael Personnaz, Charlotte Le Bon, Jerome Commandeur ile Camelia Jordana'nın rol aldığı "Aşk Taktikleri"nin yönetmenliğini, Clement Michel üstlendi.

Filmde, hayallerindeki kadını elde edebilmek için iyi bir aile babası olabileceğini kanıtlayan erkeğin tüm boşanmış annelerin dikkatini çekmesi konu ediliyor.