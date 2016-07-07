Bu hafta vizyonda hangi filmler var?

Türkiye sinemalarında bu hafta vizyona girecek filmler arasında; 'Tarzan Efsanesi', 'Frekans', 'Denizdeki Ateş' ve 'Mike ve Dave: Ah Bir Sevgili Yapsak' isimli 4 yeni film var.

Tarzan Efsanesi

"Harry Potter" filmlerinin yönetmeni David Yates'in yönettiği ve başrollerinde Alexander Skarsgard, Samuel L. Jackson, Margot Robbie, Djimon Hounsou, Jim Broadbent ile Christoph Waltz'ın yer aldığı "Tarzan Efsanesi" izleyiciyle buluşacak.

Hikayesi, Edgar Rice Burroughs'un yarattığı Tarzan serilerinden uyarlanan filmin senaryosu Adam Cozad ve Craig Brewer'a ait.

Yeni macerada, kendisinin sevdiği her şeyi ve herkesi yok etme tehdidi yaratan güçlü bir düşmanla karşı karşıya olan Tarzan, öte yandan İngiliz asilzadelerinin arasında yıllar geçirdikten sonra Afrika'ya dönüşünü bekleyen eski hasımlarından dolayı da büyük tehlike altındaki bir kahraman olarak izleyicinin karşısına çıkacak.

Frekans

John Cusack, Samuel L. Jackson, Isabelle Fuhrman ile Stacey Keach'in başrollerinde oynadığı filmin yönetmenliğini Tod Kip Williams yaptı.

Stephen King'in aynı adlı romanından uyarlanan korku, gerilim ve bilim-kurgu türündeki filmin konusu şöyle:

"Clay Riddell, yaşamlarıyla ilgili iyi haberler vermek için arasının açık olduğu eşi Sharon'ı, Boston'daki havaalanından arar. Yazdığı romanının bilgisayar oyunu haklarını yeni satmıştır ve evine, oğlu Johnny'nin yanına gelmek istemektedir. Ancak konuştuğu eşinin cevabından hemen önce hat kopar. Bilinmeyen bir frekans GSM şebekelerinde dolaşmaya başlar ve bu cep telefonu kullananlarda ölümcül bir öfke oluşmasına neden olur."

Denizdeki Ateş

"Çevreyolu" belgeseli ile 2013 yılında Altın Aslan kazanan Gianfranco Rosi, Berlin'den Altın Ayı ile dönen yeni belgeseli "Denizdeki Ateş" de günümüzün önemli toplumsal meselelerinden olan göçmen sorununa değiniyor.

Kuzey Afrikalı mültecilerin Avrupa'ya giriş noktası olan İtalyan adası Lampedusa'da geçen filmde, adanın çeşitli sakinlerinin hayatını takip eden filmin yönetmeni Gianfranco Rosi, bir balıkçı ailesi, bir radyo DJ'i, adada göçmenlerle ilgilenen tek doktor ile büyükannesi ve amcası ile yaşayan 12 yaşındaki Samuele adındaki bir çocuğun hayatı üzerinden göçmen sorununa ışık tutuyor.

Mike ve Dave: Ah Bir Sevgili Yapsak

Yönetmenliğini Jake Szymanski'nin üstlendiği filmin başrollerini Zac Efron, Adam Devine, Anna Kendrick ve Aubrey Plaza paylaşıyor.

Komedi türündeki film, hayatları partiyle geçen iki kardeşin, kız kardeşlerinin Hawaii'deki düğüne beraber katılacakları eşlerini bulmak için internete ilan vermeleri sonrasında gelişen olayları konu alıyor.