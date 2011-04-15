Bu hafta vizyonda hangi filmler var?

T24-

'Çığlık 4'

'Aşkın Büyüsü'

'Winnie the Pooh'



'Londra Bulvarı'

'Sucker Punch'

Seyfi Teoman'ın yönettiği dram ağırlıklı "Bizim Büyük Çaresizliğimiz" adlı filmde, İlker Aksum, Fatih Al, Güneş Sayın ile Taner Birsel'in rol alıyor.Filmde, Fikret, bir trafik kazası geçirir ve annesiyle babasını kaybeder. Almanya'ya geri dönmesi gereken Fikret, ev arkadaşları Ender ve Çetin'den, kız kardeşi Nihal'in okulunu bitirene kadar, onlarla kalmasını ister. Bir süre sonra Ender ve Çetin, birbirlerinden habersiz Nihal'e aşık olur. Bu ortak aşk, Ender ve Çetin'in dostluğunda yeni bir sayfa açar.Wes Craven'in yönettiği ve David Arquette, Neve Campbell, Courteney Cox ile Emma Roberts'in oynadığı "Çığlık 4 (Scream 4)", korku sahneleriyle sinemaseverlerin ilgisini çekecek.Filmde, kişisel gelişim kitaplarının yazarı Sidney, kitabının tanıtım turunun son durağı olarak Woodsboro'ya geri döner. Artık evli bir çift olan Şerif Dewey ve Gale ile tekrar iletişime geçen Sidney, kuzeni Jill ve teyzesi Kate'yi de ziyaret eder. Sidney'in yeniden ortaya çıkışı, hayalet maskenin de geri dönmesine neden olur. Sidney, Gale, Dewey, Jill ile arkadaşları ve tüm kasaba artık tehlike altındadır.Francis Lawrence'in yönettiği ve Reese Witherspoon, Robert Pattinson, Christoph Waltz ile Paul Schneider'nin oynadığı "Aşkın Büyüsü (Water For Elephants)" filmi, dram sahneleriyle sinemaseverlerle buluşacak.Filmde, Jacob, anne ve babasının bir trafik kazasında öldüğü haberini alınca eğitimini bir kenara bırakıp bir sirk trenine katılır. Burada sirkin yıldızı Marlena ile tanışır ve ona aşık olur. İkili, sirkin asi ama bir o kadar da özel fili Rosie'ye olan sevgileriyle de birleşir. Marlena'nın karizmatik olduğu kadar tehlikeli kocası August'a rağmen aşklarını sürdürürler.Stephen Anderson ve Don Hall'ın yönettiği, Jim Cummings, Craig Ferguson, Tom Kenny ile Travis Oates'in seslendirdiği "Winnie The Pooh" filmi, animasyon sahneleriyle sinemaseverlerin karşısına çıkacak.Filmde, düşünceli, fakat aklı kıt ayı Pooh, aç bir şekilde uyanır ve balsız kaldığını fark eder. Bu yüzden de sonunda arkadaşları Tigger, Tavşan, Piglet, Baykuş, Kanga ve Roo ile maceralı bir yolculuğa çıkar. Bu yolculuğun ilk etabı, Eeyore'ye yeni bir kuyruk bulma mücadelesi başlar.William Monahan'ın yönettiği ve Colin Farrell, Keira Knightley, Ray Winstone ile Anna Friel'in oynadığı "Londra Bulvarı (London Boulevard)" filmi, romantik sahneleriyle izleyicilerin karşısına çıkacak.Filmde, hapisten yeni çıkan Mitchel, hayatını bir düzene sokmak ister, doğru kadınla tanışıp evlenmek gibi hayaller kurar. Mitchel'e hapisten çıkar çıkmaz usulsüz teklifler gelmeye başlar. O bu teklifler yerine ünlü bir oyuncunun çanta taşıyıcısı olmaya karar verir ve hayatının kadınıyla tanışır.Zack Snyder'in yönettiği ve Emily Browning, Abbie Cornish, Jena Malone ile Vanessa Hudgens'in oynadığı "Sucker Punch" filmi, gerilim ve fantastik sahneleriyle sinemaseverlerle buluşacak.Filmin konusu şöyle:"Babydoll, isteği dışında bir yere kilitlense de hayatta kalmalıdır. Özgürlüğü için savaşmaya kararlı bir şekilde dört kızı birleşmeye ve onları tutsak tutan Blue, Madam Gorski ve Kumarbazdan kaçmaya ikna eder. Kızlar kendilerini fantastik bir savaşta bulur. Nelerden vazgeçeceklerine karar vermek zorunda kalırlar. Eğer başarılı olurlarsa, özgür kalacaklar."