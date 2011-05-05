Bu hafta vizyona tam 9 film giriyor

T24 - Sinemaseverler, bu hafta, komedi, animasyon, dram ve gerilimin bulunduğu 4'ü yerli 9 yeni filmle buluşacak.

Oğuzhan Uğur'un yönettiği ve Halil Taşdemir, Senem Başak, Serhat Turan ile Erdinç Kurt'un oynadığı ''Ağır Abi'' filmi, komedi sahneleriyle izleyicilerin karşısına çıkacak.

Filmde, mafya dizilerinden etkilenen Efe ve Yiğit adında iki genç, ağır abi olabilmek için ne yapabileceklerini düşünürlerken, en acımasız mafya babası Abidin Cirit'in yaşadığı kasabaya giderler. Ufak bir güç gösterisiyle kendilerini Abidin Cirit'e kanıtlayan ikili, onun bir anda alemden çekilmesiyle yıkılır. Ancak Cirit, yine de elini ikilinin üzerinden çekmez ve onları, tek oğlu Sultan'ın koruması olarak görevlendirir.



Tolga Karaçelik'in yönettiği ve Serkan Ercan, Zafer Diper, Nergis Öztürk ile Nur Aysan'ın oynadığı ''Gişe Memuru'' filmi, dram sahneleriyle sinemaseverlerle buluşacak.



Filmin konusu şöyle:

''Kenan, babasıyla oturan bir gişe memurudur. Çalışkanlığı ve kendi kendine konuşmasıyla ünlüdür. Kenan'ın, çocukken annesini kaybetmesinin ardından babasıyla olan ilişkisi gittikçe çözülür. Otomatikleştiği gişesinde, hayal ve gerçek arasındaki çizgi daha da belirsizleşmeye başlar. Kenan'ın, ev, servis ve gişe arasında sıkışıp kalan hayatı yeni atandığı gişelerde değişir.''

Rıza Kıraç'ın yönettiği ve Macit Koper, Esra Ruşan, Berke Üzrek ile Tülay Günal'ın oynadığı ''Küçük Günahlar'' filmi, üçlü bir aşk hikayesinin ardında bireyin vicdani hesaplaşmasını açığa çıkarmaya çalışıyor.

Mustafa Kenan Aybastı'nın yönettiği ve Cezmi Baskın, Metin Coşkun, Fırat Tanış ile Altan Gördüm'ün oynadığı ''Devrimden Sonra'' filmi, dram sahneleriyle sinemaseverlerin karşısına çıkacak.





Yabancı filmler



Mike Disa'nın yönettiği ve Glenn Close, Hayden Panettiere, Cheech Marin ile Patrick Warburton'un seslendirdiği ''Kırmızı Başlıklı Kız: Kötülere Karşı'' filmi, animasyon sahneleriyle izleyicilerin ilgisini çekecek.



Filmde, Nicky Flippers tarafından acilen göreve çağrılır ve eğitimini yarıda bırakmak zorunda kalır. Kötü kalpli bir cadı, Hansel ve Gretel adında iki masum çocuğu alıkoyar ve Nicky'nin arama kurtarma görevi için Kırmızı Başlıklı Kız'a ihtiyacı var.



Malcolm Venville'in yönettiği ve Keanu Reeves, Vera Farmiga, Judy Greer ile James Caan'ın oynadığı''Suçlu Kim? (Henry's Crime)'' filmi, komedi sahneleriyle izleyicilerin yüzünü güldürecek.



Filmde, Henry, bir banka soygununa şahit olur. Suçu üstlenen Henry, hapisten çıktıktan sonra, cezasını çektiği, ancak aslında soymadığı bankayı soymaya karar verir. Bankayla tiyatronun arasında bir tünelin olduğunu fark eden Henry, hücre arkadaşı Max'in de tahliye olup olaya dahil olmasıyla soyguna yaklaşır, ancak aşkı Julie ile karşılaşacağını hesaba katmaz.



Brad Anderson'un yönettiği ve Hayden Christensen, Thandie Newton, John Leguizamo ile Jacob Latimore'un oynadığı ''Kıyamet Gecesi (Vanishing On 7th Street) filmi, gerilim sahneleriyle izleyicilerin karşısına çıkacak.



Filmin konusu şöyle:



''İnsan nüfusunun çoğu, gizemli bir şekilde ortadan kaybolur. Arkalarında herhangi bir ipucu bırakmadan kaybolan bu insanlar, arkalarında bıraktıkları kişisel eşyalara bakılırsa, yanlarında hiçbir şey götürmemişlerdir. Bu tuhaf ve karanlık olaydan kurtulan bir grup insan 7. Caddede buluşur. Aralarında son kalan insanlar olduklarını düşünenler vardır.''



Marc Fitoussi'nin yönettiği ve Isabelle Huppert, Aure Atika, Lolita Chammah ile Jurgen Delnaet'in oynadığı ''Copacabana: Düğün Hediyesi'' filmi, komedi sahneleriyle izleyicilerle buluşacak.



Filmde, Babou, hiçbir şeyi önemsememektedir, ancak kızının kendisini düğününe çağırmaya utandığını öğrenince, hayatında bazı değişiklikler yapmaya karar verir. Belçika kıyılarında devre mülk satışı işine girer ve örnek çalışan seçilir. Babou, kendi başarısına gölge düşürmeyi becerir. Şimdi kızına, yakışır bir hediye bulması gerekir.



Elliott Lester'in yönettiği Jason Statham, Paddy Considine, Aidan Gillen ile Zawe Ashton'ın oynadığı ''Blitz'' filmi, gerilim sahneleriyle sinemaseverlerle buluşacak.



Filmde, işinin ehli bir polis olan Tom Brant, şehre korku salan seri katili yakalamak için görevlendirilir. Brant, olaylar geliştikçe hedefin kendisi olduğunu anlar.





