Bu hafta vizyona hangi filmler girdi?

Türkiye'deki sinema salonlarında bu hafta 1'i yerli 7 film vizyona girdi.



İşte vizyona giren filmler:

Kurtarıcı

Başrollerinde Bruce Willis, Kellan Lutz, Gina Carano, Summer Altice ile Sam Medina'nın yer aldığı ve Steven C. Miller'in yönettiği "Kurtarıcı" izleyiciyle buluşacak.

ABD yapımı aksiyon türündeki film özetle şöyle:

"Emekli bir CIA ajanı olan Leonard Turner (Bruce Willis), Condor adında çok değerli bir donanım parçasını teslim almak üzereyken terörist bir örgüt tarafından kaçırılıp rehin alınır. Turner vasıtasıyla CIA'e, 14 saat içinde örgütün talepleri karşılanmazsa bu donanım vasıtasıyla dünyadaki tüm iletişim araçlarının kontrolünün ele geçirileceği ve füze sistemlerinin ABD'ye yönlendirileceği tehdidinde bulunulur. Bu esnada Prag'da CIA için analiz sorumlusu olarak çalışan Harry (Kellan Lutz) durumdan haberdar edilir, ancak yardım etmesine izin verilmez. Kimsenin babasının hayatını düşünmediğini gören Harry, bir şekilde kaçmayı başararak ABD'ye döner ve babasını kurtarmak için tek başına mücadeleye girişir."

Emanet

Genç kuşak yönetmenlerden Emre Yalgın'ın beyazperdeye taşıdığı filmin başrollerinde Tayanç Ayaydın, Turgay Aydın, Umut Karadağ, Koray Şahinbaş ve Elena Viunova oynuyor.

Polisiye-aksiyon türündeki film, bir sitede güvenlik görevlisi olarak çalışan bir gencin, sitede işlenen bir cinayetin ve tek görgü tanığı küçük kızın kaçırılmasının ardından mafya ile giriştiği amansız mücadeleyi konu alıyor.

Karanlık Sular

Jaume Collet Serra'nın yönettiği filmde, Blake Lively, Oscar Jaenada, Brett Cullen ile Sedona Legge gibi isimler rol aldı.

"Karanlık Sular", tek başına sörf yaparken köpek balığı saldırısına uğrayarak kıyıya çok yakın bir yerde mahsur kalan genç bir kadının hayatta kalmak için verdiği irade sınavını beyazperdeye taşıyor.

Kabustan Gelen

Mike Flanagan'ın Jeff Howard ile birlikte kaleme aldığı ve yönettiği "Kabustan Gelen"in oyuncu kadrosunda Kate Bosworth, Thomas Jane, Annabeth Gish ve Dash Mihok gibi isimler bulunuyor.

Korku ve gerilim türündeki film, sessiz ve sakin bir yaşam sürerken evlat edinmeye karar veren bir çiftin, evlat edindikleri çocuğun uyku problemi olduğunu ve uykuya daldıktan sonra gördüğü rüyaları gerçek hayata yansıttığını öğrenmeleri sonrasında bu problemi çözmek için verdiği mücadeleyi anlatıyor.

Neon Şeytan

Elle Fanning, Karl Glusman, Jena Malone ile Bella Heathcote'un başrollerinde oynadığı filmin yönetmen koltuğunda Nicolas Winding Refn bulunuyor.

"Drive" filminin sansasyonel yönetmeni Winding Refn'in korku ve gerilim türündeki son filmi, Los Angeles'ta modellerin sırlarla dolu dünyasını mercek altına alıyor.

Hayran

Maneesh Sharma'nın yönettiği filmin başrollerinde Shahrukh Khan, Ileana D'Cruz, Diya Shah, Zachary Coffin ve Paul Blackwell rol aldı.

Hint yapımı dram ve gerilim türündeki film, Bollywood'un en büyük starlarından bir tanesine takıntı derecesinde hayranlık duyan ve ona fiziksel olarak da çok benzeyen bir gencin, yaşadığı şehir olan Delhi'deki bir yetenek yarışmasını hayranlık duyduğu starın taklidini yaparak başarıyla kazanması ve bu başarısını idolüyle paylaşmak için Mumbai'ye gitmeye karar vermesinin ardından başına gelen olayları konu ediniyor.

Evcil Hayvanların Gizli Yaşamı

"Çılgın Hırsız" ve "Minyonlar"a imza atan Chris Renaud'ın yönetmenliğini üstlendiği animasyon türündeki filmin senaryosu Brian Lynch, Cinco Paul ve Ken Daurio üçlüsüne ait.

Orijinal seslendirmelerini Ellie Kemper, Lake Bell, Kevin Hart ve Tara Strong'un yaptığı film, evcil hayvanların, sahipleri her gün okula ya da işe gittikten sonra sürdükleri hayatı eğlenceli bir şekilde konu alıyor.