Bu hafta vizyona giren filmler

İşte o filmler:



Bourne'un Mirası (The Bourne Legacy)



Robert Ludlum'un romanlarından uyarlanan Bourne serisinin arkasındaki isimlerden Tony Gilroy, tüm dünyada neredeyse 1 milyar dolar hasılata ulaşmış casusluk serisinin bu bölümünde yönetmen koltuğuna oturuyor. Gilroy, filmde Robert Ludlum'un yarattığı Bourne evrenini orijinal bir hikayeyle genişleterek ilk üç filmdeki olayların tetiklediği yeni bir kahraman olan CIA ajanı Aaron Cross'u (Jeremy Renner) seyirci karşısına getiriyor.

Bourne'un Mirası'nda Renner'a serinin yeni oyuncuları Rachel Weisz, Edward Norton, Stacy Keach ve Oscar Isaac eşlik ederken, eski oyuncular Albert Finney, Joan Allen, David Strathairn ve Scott Glenn rollerini devam ettiriyor. Akdeniz'den baygın bir şekilde çıkarılan Jason Bourne ile 12 yıl önce tanışan izleyiciler, 3 film boyunca hayatta kalma mücadelesini ve kimliğini bulma yolcuğunu izlemişti. ''Bourne'un Mirası'' ise entrikanın daha karanlık kısmını, daha derin bir mitolojiyi, hayatta kalmak için savaşmak zorunda olan yeni bir kahramanı izleyiciyle tanıştırmak için perdeyi yeniden açıyor.



Paris - Manhattan



Bir Fransız romantik komedisi ''Paris-Manhattan''ın yönetmen koltuğunda Sophie Lellouche oturuyor. Alice Taglioni, Patrick Bruel, Marine Delterme'nin yanı sıra Woody Allen'ın da rol aldığı film, Woody Allen saplantılı ve idealist eczacı Alice'in (Alice Taglioni), erkek arkadaşı ile aralarındaki ilişkiye dayanıyor. Alice, Allen’ın tüm filmlerini ezbere bildiği yetmezmiş gibi yönetmenin kendisine de kafaya takmış haldedir. Bir gün şans eseri Victor adında orta yaşlı bir adamla tanışır ve Vicyor ın hayatında hiç Woody Allen filmi seyretmediğini öğrenir! Alice başta bu sıradan görünen adamla hiç anlaşamayacağını düşünsene, Victor onu haksız çıkartacaktır.



Saftirik Greg'in Günlüğü: İşte Şimdi Yandık (Diary of a Wimpy Kid: Dog Days)



'Saftirik Greg'in Günlüğü: İşte Şimdi Yandık' (Diary of a Wimpy Kid: Dog Days) bu haftanın aile komedisi. Film, Jeff Kinney'nin beğeniyle okunan, Greg isimli bir ortaokul öğrencisinin eğlenceli maceralarını Greg'in dilinden ve illüstrasyonlarla anlattığı ''Diary Of A Wimpy Kid / Saftirik'' serisinden sinemaya uyarlanan serinin üçüncüsü. David Bowers'in yönettiği ve Zachary Gordon, Devon Bostick, Robert Capron, Jared Abrahamson'un rol aldığı filmin konusu şöyle: ''Okul sonunda tatil olmuştur, hava harika, bütün çocuklar dışarıda eğlenip tatilin tadını çıkarıyor ve Greg de şimdiye kadarki en iyi yaz tatilini geçirmeye can atıyordur. Fakat babası 'ailece zaman geçirme, baba-oğul eğlencesi yapma' planlarıyla gelince Greg'in hayalleri suya düşer. Ailesiyle tatile gitmemek için lüks bir golf kulübünde yaz için iş bulur, fakat bu bile Greg'i yazın bunaltıcı sıcağından, havuzda herkesin gözü önünde yaptığı sakarlıklarla rezil olmaktan ve planladığından çok kötü geçecek bir kamptan kurtaramaz.''



Korku Kapanı (Storage 24)



''Korku Kapanı'' (Storage 24), bilim-kurgu ve korku filmlerine düşkün olanları salonlara çekmeyi hedefliyor. Johannes Roberts'in yönettiği filmin başrollerini Noel Clarke, Colin O'Donoghue ve Antonia Campbell-Hughes paylaşıyor. Londra da koas ortamı hüküm sürmektedir zira oldukça gizli veriler taşıyan askeri bir yük taşıma uçağı düşmüştür. Tüm kargo da şehrin dört bir yanına yayılmıştır. Şehrin içinde olduğu bu durumdan habersiz olan Charlie ve Shelley, ani ayrılık kararı sonrası kiralık bir depoda eşyaları bölüşmektedirler. Üstelik yanlarında en iyi arkadaşları Mark ve Nikki de vardır. Fakat bir anda elektrikler kesilir ve uzun koridorlarla birbirine bağlı olan depolarda mahsur kalırlar. Daha da kötüsü peşlerinde onları bir bir avlayan gizemli bir avcı vardır. Kilitli ve güvenli kalma üzerine kurulu bir sistemin içinden nasıl sağ çıkmayı başaracaklardır.