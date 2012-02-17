Bu hafta vizyona giren filmler

T24 - Sinemaseverler bu hafta tarih, aksiyon ve animasyon sahnelerinin yer aldığı 3 yeni filmle buluşuyor.

HAYALET SÜRÜCÜ 2: İNTİKAM ATEŞİ

Mark Neveldine ile Brian Taylor'ın yönettiği ve Nicolas Cage, Christopher Lambert, Idris Elba ile Ciaran Hinds'in rol aldığı “Hayalet Sürücü 2: İntikam Ateşi (Ghost Rider: Spirit Of Vengeance)” filmi, 3 boyutlu aksiyon sahneleriyle izleyicilerin karşısına çıkacak. Mark Neveldine ile Brian Taylor'ın yönettiği ve Nicolas Cage, Christopher Lambert, Idris Elba ile Ciaran Hinds'in rol aldığı “Hayalet Sürücü 2: İntikam Ateşi (Ghost Rider: Spirit Of Vengeance)” filmi, 3 boyutlu aksiyon sahneleriyle izleyicilerin karşısına çıkacak.

Nicholas Cage'in başrolünü oynadığı filmin çekimlerinin bir kısmı geçtiğimiz yaz Türkiye’de yapılmış ve ünlü yönetmenin tarihi eserlere zarar verdiği iddiaları gündemi meşgul etmişti. Kapadokya ve Peribacaları’nda gerçekleştirilen çekimlerde ünlü aktör Roma dönemine ait tarihi eserlere tırmanmış ve bu yapılara zarar verildiği nedeniyle tepki çekmişti.

Filmin konusu şöyle:

“Şeytanın ödül avcısı Johnny Blaze inzivaya çekilmiştir, ta ki gizli bir mezhebe bağlı olan bir kilise, ondan genç bir çocuğu şeytanın elinden kurtarmasını isteyene dek. Blaze, başlarda tekrar Hayalet Sürücü'nün güçlerine sahiplenme fikrine sıcak bakmaz, ancak çocuğu kurtarmanın ve üzerindeki lanetten kurtulmanın tek yolu budur.”

MUPPETS

Yönetmenliğini James Bobin'in yaptığı ve başrollerini Jason Segel, Amy Adams ve Chris Cooper'ın paylaştığı “Muppets” filmi, animasyon sahneleriyle sinemaseverlerle buluşacak.

Filmde, “Kermit”i Erkan Taşdöğen, “Walter”i Arda Aydın, “Gary”i Ömer Vatanartıran, “Mary”i Aysun Topar, “Bayan Piggy”i Bora Severcan, “Fozzie Bear”i Tuna Öztunç ve “Tex Richman”i Ercan Demirel seslendirdi. Filmde, dünyanın en büyük kukla hayranı Walter ve arkadaşları Los Angeles'da tatil yaparken, petrolcü Tex Richman'ın kukla tiyatrosunu yıkarak mekanın altında petrol araması yapacağını ortaya çıkarır. Walter, Mary ve Gary tiyatroyu kurtarmak için gereken 10 milyon doları toplamak amacıyla farklı yönlere dağılmış olan kuklaları yeniden bir araya getirmesi için Kermit'e yardım eder.

FETİH 1453

Yönetmenliğini Faruk Aksoy'un yaptığı “Fetih 1453” filminde, Devrim Evin, İbrahim Çelikkol, Dilek Serbest, Recep Aktuğ, Erden Alkan'ın yanı sıra geniş bir oyuncu kadrosu bulunuyor.

Türkiye genelinde 850 salonda bugün saat 14.53'te vizyona girecek filmde, Osmanlı Padişahı Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'u fethi konu alıyor.