BU HAFTA VİZYONA GİREN FİLMLER

T24 - Bu hafta komedi, korku ve polisiye sahnelerin bulunduğu 5 yabancı film vizyona girdi.





Aşkın Sessizliği

Yönetmen: Philippe Claudel

Oyuncular: Stefano Accorsi, Clotilde Courau, Neri Marcoré, devamı...

Orijinal adı: Tous les soleils

uzun metrajlı film Fransa . Tür: Komedi

Süre: 106 dk Yapım yılı: 2010

Dağıtımcı: Tiglon



Özet: Alessandro, Strasbourg Üniversitesi'nde müzikoloji öğretmenidir. Ayrıca hastanelerde gönüllü olarak hastalara kitap okumaktadır. Alessandro, 15 yaşındaki kızı Irina ve anarşist kardeşi Luigi ile aynı apartman dairesinde yaşamaktadır.



Alessandro için hayat her zaman güllük gülistanlık değildir. Herşeyden önce eşini kaybetmiştir ve bunu hiçbir zaman atlatamamıştır. Kardeşi, asla bir işe yaramayan asalağın tekidir. Kendini yakın gördüğü tek varlık kızı İrina ise gün geçtikçe büyümekte ve karakteri değişmektedir. Bir gün karşısına çıkan Floransa adlı genç ve güzel bir kadın, Alessandro'nun hayatını değiştirecektir. Bu şansı kullanacak mıdır, kızıyla uğraşmayı bırakacak mıdır, genç yaşta ölen karısını unutabilecek midir?



Yönetmen, en son Seni O Kadar Çok Sevdim ki... (Il y a longtemps que je t'aime) adlı filmle 2009'da karşımıza çıkmıştı.





İblis



Yönetmen: Manuel Carballo

Oyuncular: Claudia Costas, Isamaya French, Cristina Cervià, devamı...

Orijinal adı: La posesión de Emma Evans

uzun metrajlı film İspanya . Tür: Korku

Süre: 90 dk Yapım yılı: 2010



Özet: İblis, son dönemlerde yükselişe geçen İspanyol korku sinemasının 'şeytan çıkarma filmlerinde de varım' iddiasını gözler önüne sermeye çalışan bir film. Yönetmen Manuel Carballo'nun pek de başarılı olmayan El último justo'dan sonra çektiği ikinci uzun metrajı olan film, tahmin edilebileceği gibi içine şeytan girmiş 15 yaşlarındaki bir kızdan bahsediyor.



Emma Hawkins çevresindeki genç kızlardan biraz farklıdır. Ergenliğin getirdiği bazı psikolojik sorunlarla boğuşan kız, anne ve babasının onu anlamadığını düşünmektedir. Aile bağları ve kendi özgürlüğü ile ilgili problemleri olduğunu düşünen Emma bir süre sonra çok daha baş ağrıtıcı bir problemle yüzleşmek zorunda kalacaktır.



Günlerden bir gün ani olarak hem psikolojik hem de fiziksel olarak değişmeye başlayan kızın sorunlarının tıbbi olduğunu düşünen ailesi kızlarını doktora götürür. Yapılan testlerden herhangi bir sonucun çıkmaması üzerine aile dertlerine başka bir yerde başka bir cevap aramak durumunda kalacaktır...





Kara Büyü



Yönetmen: John V. Soto

Oyuncular: Jane Badler, Ben Mendelsohn, Jessica Marais, devamı...

Orijinal adı: Needle – your fate has been chosen

uzun metrajlı film Avustralya . Tür: Korku

Süre: 94 dk Yapım yılı: 2010

Dağıtımcı: Tiglon



Özet: San Mary Koleji öğrencilerinden Ben Rutherford ölen babasından kalan 18. yüzyıla ait bir makine bulur. Fakat bu makine çalınır ve çalınmasının akabinde arkadaşları teker teker ölür. Ben ve kardeşi Marcus uzun süredir görüşmemektedirler ama barışarak biraraya gelirler ve bu makinenin 18. yüzyılda Rubenstein tarafından intikam için icat edildiğini öğrenirler.



Daha sonra öğrendiklerine göre babaları, iş ortağı Robert Shawn'ı yıllar önce bu şekilde öldürmüştür ve şimdi de babalarının günahlarından dolayı intikam peşinde birileri onların peşindedir.



Genç oyunculardan oluşan kadrosuyla vizyona girecek Kara Büyü, yönetmen John V. Soto'nun ikinci uzun metrajı.





Ultra Mega Süper Kahraman



Yönetmen: Leon Ford

Oyuncular: Ryan Kwanten, Maeve Dermody, Patrick Brammall, devamı...

Orijinal adı: Griff the Invisible

uzun metrajlı film ABD , Avustralya . Tür: Komedi , Fantastik , Romantik

Süre: 90 dk Yapım yılı: 2009

Dağıtımcı: Tiglon



Özet: True Blood'taki rolüyle parlayan, en son Red Hill adlı çok bilinmeyen ama kalburüstü western ile rüştünü isptlayan Ryan Kwanten'in başrolünde olduğu film, gündüzleri sıradan bir ofiste çalışan, geceleri süper kahraman kimliğine bürünen Griff'in hikayesini anlatıyor.



Griff, çalıştığı ofiste kendisiyle dalga geçilen, tek arkadaşı ve koruyucusu abisi olan bir gençtir. Fakat Griff geceleri bambaşka bir kimliğe bürünür. Kendini masum ve savunmasız insanları karanlık sokakların kötülüklerinden korumaya adamış bir süper kahramana...



Griff’in giderek tuhaflaşan davranışları karşısında endişelenen abisi onu ‘gerçek dünya’ya geri çekmeye çalışır. Bu amaçla da onu, aynı derecede tuhaf ama sempatik Melody ile tanıştırır. İlk defa kendisi kadar garip biriyle karşılaşan Melody, Griff’e aşık olur. Griff sıradan dünyanın gerçekleriyle boğuşurken, onu kurtarma görevi de Melody’ye düşer.





Yaşamın Ritmi



Yönetmen: Ola Simonsson, Johannes Stjarne Nilsson

Oyuncular: Bengt Nilsson, Sanna Persson, Magnus Börjeson, devamı...

Orijinal adı: Sound Of Noise

uzun metrajlı film İsveç . Tür: Polisiye , Müzik

Süre: 102 dk Yapım yılı: 2010

Dağıtımcı: M3



Özet: Polis memuru Amadeus Warnebring, kariyerinin en zor vakasıyla, müzikal bir soruşturmayla karşı karşıyadır: şehri orkestra olarak kullanan ve müzikal bir kıyamet “çalan” altı eylemci davulcudan oluşan, ele avuca sığmaz bir çetedir karşısındaki... Bu vaka müzikten nefret eden kahramanımız için bir işkencedir; ancak son görevi kardeşinin konserini bu ses teröristlerinden kurtarmak olacaktır.



Seattle Film Festivali'nde gösterilmiş olan film daha sonra 2010'da Cannes'da Genç Eleştirmenler Ödülü'nü ve 2011'de Palm Springs Uluslararası Film Festivali'nde Yeni Ses Yeni Bakış ödülünü Emre Şahin (40 (40)) ile birlikte paylaştı.



Müzikal komediye yeni bir anlam katan bu film, aşk, delilik ve gürültülü davullarla ilgili, kahkahalarla dolu, yaratıcı bir kentsel durum komedisi...