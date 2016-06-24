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Kültür-Sanat

Bu hafta vizyona girecek 5 yeni film

Sinema salonlarında bu hafta 1'i yerli 5 film vizyona girecek

24 Haziran 2016 02:06

Türkiye sinemalarında bu hafta vizyona girecek filmler arasında; 'Muna', 'Kurtuluş Günü: Yeni Tehdit',  'Bekleyiş', 'Kördüğüm' ve ' Süper Papağan' adlı 5 yeni film var.

 

1. Muna

Serdar Gözelekli'nin yönettiği ve Leyla Göksun, Turgay Aydın, Kaan Çakır, Suzan Genç, Erkan Taşdöğen ile Pınar Balkış'ın oynadığı 'Muna' izleyici ile buluşacak.

2. Kurtuluş Günü: Yeni Tehdit

İlk 'Kurtuluş Günü' filminin vizyona girmesinden 20 yıl sonra 'Kurtuluş Günü: Yeni Tehdit' adıyla beyazperdede yer alacak olan film, yeni bir hikaye ile seyircinin karşısına çıkacak.  konu ediliyor.

İlk filmin başrolünde yer alan Jeff Goldblum, Vivica A.Fox, Bill Pullman'a yeni seride Liam Hemsworth, Maika Monroe ve William Fichtner eşlik ediyor.

3. Bekleyiş

Piero Messina'nın yönettiği filmin başrollerinde Juliette Binoche, Lou de Laage, Giorgio Colangeli ile Domenico Diele oynuyor.

4. Kördüğüm

Greta Gerwig, Ethan Hawke, Bill Hader ve Julianne Moore gibi isimlerin başrollerinde yer aldığı yapımın yönetmenliğini 'Kanıt' filmi ile tanınan Rebecca Miller yaptı.

5. Süper Papağan

Aile sirkinde çalışan yaramaz bir papağının sirki kurtarmak için yaşadığı maceralı serüvenin anlatıldığı filmin yönetmenliğini Ricardo Arnaiz üstlendi.

 

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