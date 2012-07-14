Bu hafta vizyona giren filmler

İşte o filmler:

Olmak İstediğim Yer

''Olmak İstediğim Yer'' isimli 2011 yılı Fransız yapımı filmin yönetmeni Paolo Sorrentino.

Sean Penn ve Frances McDormand’ın başrolünü paylaştıkları filmde babasına işkence etmiş eski bir Nazi askerinin peşine düşen yaşlı bir rock yıldızı anlatılıyor.

Sean Penn''in ellili yaşlarındaki bezgin rock yıldızı Cheyenne''i canlandırdığı bu yol hikayesini seyrederken, Cheyenne’nin esprilerinin arkasındaki hüzne, günlük yaşamın içine gizlenmiş sırlara ve gerçekleşmesi zor görünen rastlantılara tanık olacaksınız.

Vahşiler

Sinemaseverlerle buluşacak olan bir diğer film, yönetmenliğini Oliver Stone'un yaptığı, dram ve gerilim türündeki 2011 yılı ABD yapımı ''Vahşiler''.

Filmin başrollerinde John Travolta, Uma Thurman, Blake Lively, Salma Hayek, Benicio Del Toro, Aaron Johnson, Emile Hirsch, Taylor Kitsch yer alıyor. Senaryosunu Shane Salerno, Don Winslow'un üstlendiği filmde, Meksikalı uyuşturucu kartelleri tarafından kaçırılan iki adamın intikam hikayesi anlatılıyor.

Sakin ve yardımsever bir Budist olan Ben ile eski bir donanma üyesi ve paralı asker olan en yakın arkadaşı Chon, iki Laguna Beach girişimcisidirler. Kârlı bir iş olan evde yetiştiricilik işiyle uğraşan ikili şu ana dek üretilen en iyi marihuanaları yetiştirmektedir. İki arkadaş ayrıca, olağanüstü güzel Ophelia’ya karşı duydukları sıra dışı aşkı da paylaşmaktadır. Bulundukları Güney Kaliforniya şehrinde cennet gibi bir hayat sürmektedirler. Ta ki Meksikalı Baja Karteli’nin gelip, üç arkadaşı kendilerine katılmaya zorlayana dek...

ATM

Dram, gerilim ve korku türündeki ''ATM'', 2011 yılı ABD ve Kanada ortak yapımı. Yönetmenliğini David Brooks'un üstlendiği filmin oyuncuları arasında Josh Peck, Alice Eve, Brian Geraghty, Robert Huculak, Glen Thompson, Will Woytowich, Omar Khan bulunuyor.

Senaryosunu Chris Sparling'in yazdığı filmde, gecenin ilerleyen saatlerinde ofislerindeki yılbaşı kutlamasından çıkan David Hargrove ve Emily Brandt isimli karakterlerin hiç akıllarında yokken, yavaş yavaş flört etmeye başlamaları ve dönüş yolunda arabada onlara eşlik eden iş arkadaşları Corey'nin para çekmesi gerektiği için bir ATM'de durmasıyla başlayan olaylar zinciri anlatılıyor.

Bir Mafya Hikâyesi

Dram ve korku türündeki filmin yönetmenliğini Olivier Marchal üstleniyor. Filmde Tcheky Karyo, Daniel Duval, Valeria Cavalli, Gerard Lanvin, Francis Renaud, Olivier Rabourdin, Lionnel Astier oynuyor. Film, ''Momon'' olarak bilinen mafya babası Edmond Vidal'in hayatını anlatıyor.

Fakir bir çingene kampında büyüyen Edmond Vidal (veya takma ismiyle Momon) için en önemli şey sadakat, gurur ve ailedir. Kiraz çaldığı için kendisine hapis hayatını tanıştıran Serge Suttel''le bile hala arkadaştır.

Suttel ve Momon geçmişte organize bir suça da karışmıştır. Kurdukları ekip sayesinde 1970''lerin en ünlü silahlı soyguncuları olmuşlardır. Karşı konulamayan yükselişleri 1974 yılında tutuklanmalarıyla son bulmuştur.

Bugün 60''ına yaklaşan Momon hayatının o dönemini unutmak ister. "İşten" emekli olunca huzur bulmuştur.

Geçmişte çok acı çekmiş olan karısı Janou''ya, basit ve evrensel değerlere sahip bu adama aşırı derecede saygı duyan çocuklarına ve torunlarına oldukça anlayışlı ve kibar davranmaktadır. Ama sonra geçmişine dair hiçbir şeyi inkar etmeyen Serge Suttel ortaya çıkar.

Yaşam Savaşı

''Yaşam Savaşı'' adlı dram türü 2011 yılı Fransız yapımı film, beyninde tümör olan çocuklarının ölümüne karşı bir çiftin yaşam mücadelesini anlatıyor.

Yönetmenliğini Valerie Donzelli'nin üstlendiği filmin oyuncuları arasında Jennifer Decker, Michele Moretti, Elina Löwensohn, Frederic Pierrot, Philippe Barassat, Bastien Bouillon yer alıyor.

Film, oğullarının hastalığı yüzünden yaşamın acımasız, beklenmedik karmaşıklığına atılıveren genç bir çiftin aşkını canlı ve dinamik bir tarzda anlatıyor. Roméo ve Juliette iki genç oyuncudur. İlk görüşte birbirlerine aşık olurlar, beraber yaşamaya başlarlar ve bir çocukları olur. Başta Adam''ın bazı huyları onlara garip gelse de üstünde durmazlar, onun normal bir çocuk olduğunu iddia ederler. Ama kısa süre içerisinde gerçeği kabullenmek zorunda kalırlar. Zira Adam''a beynindeki bir tümörden dolayı kanser teşhisi konmuştur. Şimdi genç çift hastalığı kabul edip ona ve çocuklarının ölümüne karşı canla başla bir savaşa girişeceklerdir...

Tımarhane

Yönetmeni ve senaristi Sean Stone olan korku türündeki ''Tımarhane''de de, Oliver Stone ile oğlu Sean Stone'u birlikte izlemek mümkün. Filmde, terk edilmiş akıl hastanesine girmeye cesaret eden herkesin delireceği inanışından hareketle, gelişen olaylar anlatılıyor.

Cinnet Gecesi

Yönetmenliğini Jules Saulnier'in üstlendiği gerilim türündeki ''Cinnet Gecesi''nde, küçük yerlerde sahne alan, maddi sıkıntılar içindeki küçük bir müzik grubunun hikayesi anlatılıyor.

Filmde, para kazanmak için tımarhanede çalışmak zorunda kalan gençlerin, buradaki hastaların serbest kalmasıyla yaşadıkları olaylar sunuluyor. George, Max ve Ricky bir rock grubunda müzik yapmaktadırlar. Küçük yerlerde sahne alsalar da ünlü olmayı hayal etmektedirler. Parasız kaldıklarında bir tımarhanede çalışmak zorunda kalırlar. Fakat bir gece büyük bir fırtına tımarhanede elektriklerin kesilmesine yol açar. Merkezi sistemle kilitlenen kapılar açılır ve tımarhanede yaşayan hastaların hepsi ansızın serbest kalır. Üçlü için hayatta kalma mücadelesi başlamıştır.

Filmde, Dave Legeno, Anna Skellern, Rupert Evans, Kenny Doughty, Sandro Mastronardi, Milano Angelo gibi oyuncular rol alıyor.