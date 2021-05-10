Bu hafta üç dizi final yapıyor!

Reyting listelerinde rakiplerinden geride kalan bazı diziler bu hafta ekranlara veda ediyor.

Engin Akyürek ve Tuba Büyüküstün'ün başrolleri paylaştığı Sefirin Kızı dizisi, 11 Mayıs salı akşamı 52. bölümüyle ekranlara veda edecek.

MED Yapım'ın Fox TV için çektiği Baraj dizisi, 11 Mayıs salı akşamı 39. bölümüyle final yapacak.

Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisi de, bu hafta final bölümüyle ekranlara gelecek. Dizinin 64. final bölümü 15 Mayıs cumartesi günü Show TV’de yayınlanacak.

Sezon finali yapacak diziler

Elde ettikleri reytinglerle yeni sezonu garantileyen dizilerden Yasak Elma ve Akıncı, bu hafta sezon finali yapacak.

Bayram nedeniyle bu hafta yayınlanmayacak diziler

Bu hafta yayınlanması beklenen bazı diziler ise Ramazan Bayramı dolayısıyla ekranlara ara verdiğini duyurdu.

Masumiyet, Akrep, Alev Alev, Bir Zamanlar Kıbrıs, Camdaki Kız, Arka Sokaklar ve Menajerimi Ara, Ramazan Bayramı tatili nedeniyle bu hafta yayınlanmayacak.