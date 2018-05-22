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Kültür-Sanat

Bu hafta sonu Trumpland'de çocukları ‘topaç süsleme atölyesi' bekliyor

İSTANBUL, (DHA)- TRUMPLAND bu hafta sonu çocukları "topaç süsleme atölyesi" ve birbirinden eğlenceli tiyatro oyunları ile buluşturacak

22 Mayıs 2018 13:30

İSTANBUL, (DHA)- TRUMPLAND bu hafta sonu çocukları \"topaç süsleme atölyesi\" ve birbirinden eğlenceli tiyatro oyunları ile buluşturacak.

Trump Alışveriş Merkezi’nin çocuk katı Trumpland’de çocuklar bu hafta sonu ‘Topaç Süsleme Atölyesi’nde fırçalar ve boyalarla çalışmalar yapma şansı bulacak. Atölye etkinlikleri 26-27 Mayıs günlerinde 14.00 – 16.00 saatleri aralığında gerçekleşecek. Bunun yanı sıra çocuklar 26 Mayıs Cumartesi günü \"Kırmızı Başlıklı Kaz\", 27 Mayıs Pazar günü ise \"Her Şey Elimizde\" adlı tiyatro oyunları Trumpland Wii Sahnesi’nde saat 13.00’de izleyebilecek. Etkinliklerin tamamına katılım ücretsiz olacak.

(FOTOĞRAFLI)

 

 

 

 

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